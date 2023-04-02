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20 yıllık firar, polisin dikkati sayesinde sona erdi! Kardeşleriyle birlikte 3 kişiyi öldürmüştü

02.04.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edinilen bilgiye göre, Malatya'da 2003 yılında meydana gelen olayda, A.B. kardeşleriyle birlikte akrabalarının evine düzenledikleri baskında 3 kişiyi öldürmüştü. A.B., 20 yıldır firariydi. Ancak 20 yıllık firar, polisin dikkati sayesinde sona erdi. Şahıs, Aydın'ın Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yakalandı.

20 yıllık firar, polisin dikkati sayesinde sona erdi! Kardeşleriyle birlikte 3 kişiyi öldürmüştü

Yazıhan ilçesine bağlı kırsal Mısırdere Mahallesi'nde 22 Ağustos 2003 tarihinde meydana gelen olayda, A.B., A.B. ve C.B. adlı 3 kardeş, ellerindeki 2 ayrı Kalaşnikof ve tabanca ile akrabalarının evine düzenledikleri baskında Şuayip Boztepe (54), Ali Boztepe (22) ve Ayşehan Şahin'i (51) öldürmüş, M.Ş.'yi de ağır yaralamıştı. Olaydan sonra firar eden 3 kardeşten A.B. ve C.B. 7 yıl sonra Bereketli Mahallesi'ndeki bir mağaraya ihbar üzerine jandarma ekipleri tarafından düzenlenen baskında 1 kalaşnikof silah ve 1 tabanca ile birlikte yakalandı.

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Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında hareketlerinden şüphelenilen bir şahsın yapılan kimlik kontrollünde kimlik fotoğrafının kendisine ait olduğu ancak bilgilerinin uyuşmadığı ve şahsın beyanlarının da çelişkili olması üzerine gerçek kimlik bilgilerine ulaşıldı. Şahsın A.B. isimli şahıs olduğu ve 20 yıldır Malatya'da işlenen cinayet suçundan firari olarak arandığı tespit edildi.

Aydın polisinin dikkati sayesinde yakalanan A.B. gözaltına alınarak emniyete götürülürken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (İHA)

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cinayet Malatya

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