HABER

200 bine yakın kişi V Weekend Motoring’e koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 10:20 | Son Güncelleme

Bu yıl ikinci kez düzenlenen V Weekend Motoring festivali 3 günde 200 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı.

200 bine yakın kişi V Weekend Motoring’e koştu

Bu yıl ikinci kez düzenlenen V Weekend Motoring festivali 3 günde 200 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. Festivalin düzenlendiği Intercity İstanbul Park’a gelenler, en yeni otomobil modellerinden pistlerin tozunu atan spor otomobillere, klasik araçlardan motosikletlere kadar sayısız aracı yakından gördüler ve pistte test etme imkanı buldular.
Otomobil merkezi olan Intercity İstanbul Park’ta bu yıl ikincisi düzenlenen V Weekend Motoring, geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine otomobil ve motosiklet şenliğine dönüştü. 3 gün süren festival için Intercity İstanbul Park’a gelenler, girişte uzun kuyruklar oluştururken otoparkların tamamı doldu. En yeni modellerle birlikte yollarda görmeye pek alışık olmadığımız araçların buluşma merkezi haline gelen festival, adeta Türk otomotiv sektörünün buluşma noktası oldu. 72 otomobil ve motosiklet markasının katıldığı festivalde, en yeni modeller meraklılarıyla buluşurken markalar ziyaretçilere deneme sürüşü yaptırma fırsatını da sundular.
Vural Ak: “Otomotiv sektörünün buluşma noktası olduk”
Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, festivalin otomotiv sektörüne taze bir kan getirdiğini belirterek “Son dönemde ülkemizde otomotiv sektörü sancılı bir sürecin içinde. Biz de Intercity olarak bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz V Weekend Motoring festivali ile sektöre bir hareketlilik getirmeyi amaçladık. 3 gün süren festival bu yıl bize gösterdi ki Türkiye’nin ihtiyaç bir organizasyona imza attımızı gördük. Bu yıl 72 otomobil ve motosiklet markasının katıldığı festivalde her gün gerçekleştirilen drift gösterileri, test sürüşleri, off-road etkinlikleri, motosiklet gösterileri, sirk ve çocuklara yönelik etkinlikler halkın çok ilgisini çekti ve inanılmaz boyutta bir ilgi gördü. Uzun kuyrukların oluştuğu ve 200 bine yakın kişinin giriş yaptığı festivalimiz bundan sonra hem Türkiye’de hem de dünya da otomotiv sektörünün yeni buluşma noktasının bu tür kapsamlı ve eğlenceli bir organizasyon olduğunu bize gösterdi. Yakın zamanda Avrupa ve birçok başka ülkede bu tip organizasyonların yapılacağını öğrendik. Dünyaya örnek olmuş olmaktan da mutluyuz’’ dedi.
Festivalin en ilginç ve en eğlenceli etkinliklerinden biri de Türkiye Sirki’nin gösterisi oldu. 2006 yılında bu yana 10 milyondan fazla kişi tarafından izlenen hayvansız sirkte birbirinden zor akrobatik hareketler izleyenleri büyüledi.
Motor seslerinin hiç susmadığı festivalde heyecan dozu yüksek drift ve akrobasi gösterileri, paraşüt şovu, motorsporları takımları ve yarış araçlarının sergileri, otomobil, motosiklet ve off-road kulüp stantları ve gösterileri, yeni teknolojiler alanı ve otonom araç gösterileri, sürüş simülatörleri ve e-gaming alanları, ürün, ekipman, tuning aksesuarları satış ve tanıtım stantları, çocuk ve ailelere özel eğlence alanları dolup taşarken gün boyu müzik ve DJ performansları ile Tech Drone League - drone yarışları da nefesleri kesti.

200 bine yakın kişi V Weekend Motoring’e koştu

200 bine yakın kişi V Weekend Motoring’e koştu

200 bine yakın kişi V Weekend Motoring’e koştu

200 bine yakın kişi V Weekend Motoring’e koştu

PARTNERBabasının tacizine dayanamadı, kamera kurunca... Rezalet!Babasının tacizine dayanamadı, kamera kurunca... Rezalet!
Erzurum’un köyleri sonbaharda görenleri hayran bırakıyorErzurum’un köyleri sonbaharda görenleri hayran bırakıyor
Türkmen aile: "Bizi de askere alın"Türkmen aile: "Bizi de askere alın"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mardin'de Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Son dakika: Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri saptandı

Çevik kuvvet otobüsünü hedef almışlardı! Kimlikleri belli oldu

Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'nda eğitime bir ay ara!

Eğitime ara verildi!

Mardin'deki operasyonda 'Roger' kod adlı Fırat Şimdi öldürüldü

Bakanlık açıkladı! Fırat Şimdi öldürüldü

Düzce'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı

Polisin dur ihtarına uymadı, kaçarken kaza yaptı

İsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yattı

İsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.