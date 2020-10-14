200 dolara telefon

Amiral gemisi katili OnePlus, yeni denizlere yelken açmaya devam ediyor. OnePlus Nord modeli ile orta segmente giriş yapan firma, şimdi de gözünü giriş segmentine dikmiş durumda. OnePlus Nord N100 olarak isimlendirilen bu model 200 dolar gibi oldukça uygun fiyatı ile dikkat çekecek. Safkan Android’e yakın bir arayüze sahip olan OnePlus bu modelini 26 Ekim’de düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak.

6.52 inç büyüklüğünde 1560 x 720 çözünürlüğünde LCD ekran ile gelecek olan bu modelde, Qualcomm’un yeni yonga seti Snapdragon 460 yer alacak. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama birimine sahip olacak olan telefon kamera konusunda da kullanıcılarını üzmeyecek.

13 Megapiksel ana + 2 Megapiksel derinlik sensörü + 2 Megapiksel f/2.4 diyafram makro kamera kurulumu ile gelecek olan Nord N100, segmentine göre gayet ideal bir sisteme sahip olacak. Ön tarafta ise 16 Megapiksellik selfie kamerası bulunacak.

Kutusundan ilginç bir şekilde Android 11 işletim sistemi ve 18W hızlı şarj destekli 6.000 mAh gibi devasal bir batarya ile çıkacak olan telefon çok ses getirecek gibi görünüyor.

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