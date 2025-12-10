KADIN

200'e yakın çocuğu var! Hepsi tek tek araştırıldı: Kanser riskli gen taşıyorlar

Avrupa’da genetik mutasyonu taşıyan bir sperm donörüyle doğan en az 197 çocuk, kanser riskiyle dünyaya geldi. Bazı çocuklarda hastalık zaten görülürken, mutasyon Li Fraumeni Sendromu nedeniyle kanser riskini büyük ölçüde artırıyor.

Çiğdem Sevinç

Kanser riskini artıran genetik bir mutasyonu taşıyan sperm donörü ile Avrupa’da en az 197 çocuk doğdu.

Donör, 2005’ten itibaren sperm bağışladı ve spermleri 17 yıl boyunca kullanıldı. Bazı sperm hücrelerinde TP53 geninde tehlikeli bir mutasyon bulundu. Bu mutasyonu taşıyan çocuklar, vücutlarındaki tüm hücrelerde değişikliği taşır ve kanser riski %90’a kadar yükselir.

ORAN ÇOK YÜKSEK

Spermler 14 ülkedeki 67 tüp bebek merkezinde kullanıldı. İncelenen 67 çocuktan 23’ünde mutasyon, 10’unda ise kanser görüldü.

Uzmanlar, bu durumun genetik testlerin önemini bir kez daha gösterdiğini belirtiyor.

Anahtar Kelimeler:
kanser donör
