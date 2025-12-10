200'e yakın çocuğu var! Hepsi tek tek araştırıldı: Kanser riskli gen taşıyorlar

Kanser riskini artıran genetik bir mutasyonu taşıyan sperm donörü ile Avrupa’da en az 197 çocuk doğdu.

Donör, 2005’ten itibaren sperm bağışladı ve spermleri 17 yıl boyunca kullanıldı. Bazı sperm hücrelerinde TP53 geninde tehlikeli bir mutasyon bulundu. Bu mutasyonu taşıyan çocuklar, vücutlarındaki tüm hücrelerde değişikliği taşır ve kanser riski %90’a kadar yükselir.

ORAN ÇOK YÜKSEK

Spermler 14 ülkedeki 67 tüp bebek merkezinde kullanıldı. İncelenen 67 çocuktan 23’ünde mutasyon, 10’unda ise kanser görüldü.

Uzmanlar, bu durumun genetik testlerin önemini bir kez daha gösterdiğini belirtiyor.