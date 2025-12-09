Sizde kullanıyor olabilirsiniz: Hastanelik edebilir! İstemeden cam yutabilirsiniz

Sosyal medyada gündem olan videoda bir adam, cam pipetlerin sanıldığı kadar güvenli olmadığını vurgulayarak yaşanan bir olayı anlattı. Paylaşıma göre bir kadın, kullandığı cam pipetin uç kısmının aniden kırılmasıyla küçük bir cam parçasını fark etmeden yuttu ve hastaneye kaldırıldı.

“CAM PİPET SANILDIĞI KADAR GÜVENLİ DEĞİL” UYARISI

Videodaki adam, cam pipetlerin çevre dostu olduğu gerekçesiyle sıkça tercih edildiğini ancak kırılma riskinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Özellikle:

Sert içecek kaplarına çarpma,

Aşırı sıcaklık farkı,

Düşme ya da darbe alma

gibi durumlarda cam pipetlerin kolayca çatlayabileceği ve kullanıcı tarafından fark edilmeyen küçük parçaların ciddi yaralanmalara yol açabileceği vurgulandı.