KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Sizde kullanıyor olabilirsiniz: Hastanelik edebilir! İstemeden cam yutabilirsiniz

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç

Cam pipetin aniden kırılan parçasını fark etmeden yutan bir kadın hastanelik oldu. Sosyal medyada gündem olan videoda, cam pipetlerin darbe ve sıcaklık değişimleriyle kolayca çatlayarak ciddi yaralanmalara neden olabileceği konusunda tartışmalara sebep oldu.

Sosyal medyada gündem olan videoda bir adam, cam pipetlerin sanıldığı kadar güvenli olmadığını vurgulayarak yaşanan bir olayı anlattı. Paylaşıma göre bir kadın, kullandığı cam pipetin uç kısmının aniden kırılmasıyla küçük bir cam parçasını fark etmeden yuttu ve hastaneye kaldırıldı.

Sizde kullanıyor olabilirsiniz: Hastanelik edebilir! İstemeden cam yutabilirsiniz 1

“CAM PİPET SANILDIĞI KADAR GÜVENLİ DEĞİL” UYARISI

Videodaki adam, cam pipetlerin çevre dostu olduğu gerekçesiyle sıkça tercih edildiğini ancak kırılma riskinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Özellikle:

  • Sert içecek kaplarına çarpma,
  • Aşırı sıcaklık farkı,
  • Düşme ya da darbe alma

gibi durumlarda cam pipetlerin kolayca çatlayabileceği ve kullanıcı tarafından fark edilmeyen küçük parçaların ciddi yaralanmalara yol açabileceği vurgulandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin astrolojisine göre hangi burçsun?Çin astrolojisine göre hangi burçsun?
09 Aralık Salı: Günlük burç yorumları09 Aralık Salı: Günlük burç yorumları

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hastane cam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.