HABER

200 noktada yolları kapattılar... Polis biber gazı ve copla müdahale etti

DÜNYA HABERLERİ  | 23.12.2018 07:39 | Son Güncelleme

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin düzenlediği gösterilere katılanların sayısı altıncı haftasında ciddi oranda düşerken, önceden açıklanmayan bir güzergahda ilerleyen göstericilere polis biber gazı ve copla müdahale etti.

Protestolar nedeniyle mağazaların kepenk indirdiği Paris'in Champs Elysees Caddesi'nde bu hafta gösteri yapılmadı. Geçen haftaların aksine Champs Elysees'deki mağazaların yanı sıra Louvre Müzesi ve Eyfel Kulesi gibi turistik yerler kapatılmadı.

200 noktada yolları kapattılar... Polis biber gazı ve copla müdahale etti

Paris'in hemen dışındaki sembolik öneme sahip Versay Sarayı önünde yapılacağı açıklanan gösteriye katılanların sayısı ise beklentilerin altında kaldı.
1789'da Fransız Devrimi'ne kadar Fransız krallarına ev sahipliği yapan saray yakınında çok az kişi toplanırken, protestocuların çoğu Montmartre Kilisesi'nde buluşarak yürüyüşe geçti.
Önceden açıklanmayan bir güzergahda ilerleyen göstericiler, Montmartre Kilisesi'nden Opera Meydanı'na kadar yürüdü. Göstericiler meydanın çevresindeki caddelerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı slogan attı. Eylem nedeniyle Saint-Lazare Caddesi'nde trafik sıkışıklığı oluşurken, sürücüler kornaya basarak sarı yeleklileri destekledi.
Polis, De L'Arcade Caddesi'ndeki güvenlik noktalarını aşmaya çalışan göstericileri uzaklaştırmak için biber gazı ve cop kullandı. Güvenlik güçlerinin verilerine göre, öğle saatlerinde Paris’teki gösteriye yaklaşık 800 kişi katıldı.
Protestolar ülkenin diğer bölgelerinde yol kapama eylemi olarak devam ederken, dün geceden bu yana yaklaşık 200 dönel kavşağı trafiğe kapatan göstericiler, sık sık "Macron istifa" şeklinde slogan attı.
Öte yandan protestocuların ülkenin Belçika, İtalya, İspanya ve Almanya sınırlarında tırların geçişini engelleyeceği bildirildi. Saint-Etienne kentinde de protestocular yol kapama eylemi yapıp, ateş yaktı.
Sarı yeleklilerin gösterilerde kapattığı dönel kavşakta dün yaşanan kazada bir kişi ölürken, protestolara bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı.
Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü.
Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.
Sarı yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.
Gösterilerde, şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 4 bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa Sarı yelekliler protesto

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Trump, Erdoğan'la konuşup kararı açıkladı

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Trump, Erdoğan'la konuşup kararı açıkladı

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Denklem değişiyor! Türkiye de Suriye'den çıkacak mı?

Denklem değişiyor! Türkiye de Suriye'den çıkacak mı?

14 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmen kendini savundu

14 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmen kendini savundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump resmen dalga geçti: İlgi çekmeye çalışıyor

Trump resmen dalga geçti: İlgi çekmeye çalışıyor

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

Ülkeyi tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

İsrail karıştı! Yüzlerce gösterici sloganlar atarak Netanyahu'yu istifaya çağırdı!

İsrail karıştı! Yüzlerce kişi başkentte sokaklara döküldü!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu hakkında skandal sözler!

Yemen'e alıkonulan Türk heyet serbest bırakıldı!

Yemen'e alıkonulan Türk heyet serbest bırakıldı!

ABD'de bir istifa daha! IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi istifa etti

ABD'de bir istifa daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.