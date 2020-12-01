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200 TL'ye Ay'dan arsa almak mümkün

01.12.2020 09:30 | Son Güncelleme:
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200 TL'ye Ay'dan arsa almak mümkün

Lunarembassy isimli şirket Ay'da arazi satışına başladı. 25 dolardan (yaklaşık 200 TL) başlayan fiyatlar ile satışa başlayan şirket bunun yasalara uygun olduğunu iddia ediyor. Peki uluslararası anlaşmalar bu konuda ne diyor?

Kendisine Ay Elçiliği ismini veren Lunarembassy isimli şirket, gezegenimizin tek uydusu olan Ay'da arsa satışına başladı.

Independent'ta yer alan habere göre, şirket akre başına (Birleşik Krallık'ta 0.4 dönüme dent gelen ölçü birimi) 25 dolar talep ediyor.

İnternet sitesi üzerinden yaptığı satışın yasal olduğu iddiasında olan şirketin sahibi Dennis Hope bugüne kadar milyonlarca kişiye satış yaptıklarını öne sürüyor.

Peki uluslararası anlaşmalar herhangi bir ülke veya şirketin Ay’da arsa satışı yapıp yapamayacağı konusunda ne diyor?

1967'de imzalanan Birleşmiş Milletler (BM) anlaşması, hiçbir ülkenin Ay da dahil olmak üzere gök cisimlerinin herhangi bir bölümüne sahip olamayacağını belirtiyor.

Uzayda nükleer silahlanma endişesiyle yapılan söz konusu anlaşma metninin altında yüzden fazla ülkenin imzası bulunuyor.

Ancak bu anlaşmaya rağmen şirket, müşterilerini uzayda toprak sahibi yapacağı iddiasında ısrarcı.

Lunarembassy Ay'ın yanı sıra Mars, Merkür ve Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenlerden de arazi satışı yapıyor

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