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  4. 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav soruşturmasında 25 gözaltı kararı

2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav soruşturmasında 25 gözaltı kararı

01.11.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularının usulsüz şekilde alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmak suretiyle haksız menfaat temin edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde; 25 şüpheli hakkında; Ankara merkezli 16 ilde, operasyon yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularının usulsüz şekilde alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmak suretiyle haksız menfaat temin edilmesine yönelik FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmalar çerçevesinde çalışma başlatıldı.

Soruşturma dosyalarına ilişkin düzenlenen olağandışılık analiz raporlarında tespit edilen kriterlerin bir kısmına uyan, haklarında örgüt evlerinde ve örgütün kamu çalışma evlerinde kaldıklarına, işbu sınavlar dahil bir kısım sınav sorularının verildiğine ilişkin beyanlar bulunan, örgüt içinde mahrem imam konumunda bulunan kişiler ile meslek birlikteliği irtibat kayıtları olan ve ayrıca örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık arama gibi yöntemleri kullanmak suretiyle örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen, çeşitli üniversitelerde akademisyen, kamu kurumu ve özel sektörde çalışma kayıtları bulunan 25 şüpheli hakkında; Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarına istinaden Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren Ankara merkezli 16 ilde, şüpheliler hakkında yakalama ve gözaltı işlemi uygulanmak suretiyle operasyon yapıldı.

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