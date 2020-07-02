2015-2018'deki birçok kanlı eylemin faili teröristler etkisiz hale getirildi

Van'ın Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin 2015-2018'deki birçok kanlı eylemin faili olduğu ve gri listede arandığı belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

İç güvenlik operasyonları kapsamında; 29 Haziran Pazartesi günü, Van- Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birlikleri ile gerçekleştirilen J-SİHA destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ LİSTE’de yer alan, sözde Van Eyaleti, Başkale ve Masiro gücünde faaliyet gösteren; Welat Malazgirt kod adlı Fırat Göre, Azat kod adlı Tahsin Genez ve Kendal kod adlı İlyas Duran olduğu tespit edildi.

Ölü olarak ele geçirilen teröristlerin;