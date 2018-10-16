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Türkiye'nin en iyi üniversiteleri

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 12:30 | Son Güncelleme

Her yıl üniversiteleri çeşitli kriterlere göre inceleyen ve buna göre Türkiye'nin en başarılı üniversitelerini listeleyen URAP, 2018-2019 Türkiye üniversiteler sıralamasını açıkladı. Clarivate Analytics/InCites ve YÖK’ün yayımlamış olduğu verileri kullanarak üniversitelerin başarı sıralamalarını açıklayan URAP, 2018-2019 Türkiye üniversiteler sıralaması ile milyonlarca öğrencinin dikkatini çekti.

Peki Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri hangileri? İşte Türkiye'nin en başarılı ilk 10 üniversitesi.

2018-2019 Türkiye üniversiteler sıralaması belli oldu!

1 / 10

10- Boğaziçi Üniversitesi

10- Boğaziçi Üniversitesi
2 / 10

9- Ege Üniversitesi

9- Ege Üniversitesi
3 / 10

8- Gazi Üniversitesi

8- Gazi Üniversitesi
4 / 10

7- Bilkent Üniversitesi

7- Bilkent Üniversitesi
5 / 10

6- Koç Üniversitesi

6- Koç Üniversitesi
6 / 10

5- Ankara Üniversitesi

5- Ankara Üniversitesi
7 / 10

4- İstanbul Teknik Üniversitesi

4- İstanbul Teknik Üniversitesi
8 / 10

3- İstanbul Üniversitesi

3- İstanbul Üniversitesi
9 / 10

2- Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2- Orta Doğu Teknik Üniversitesi
10 / 10

1- Hacettepe Üniversitesi

1- Hacettepe Üniversitesi
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