2018 Mimari Fotoğrafçılık Yarışması’nın kazananları

2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri’ne layık görülenlerin isimleri, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen törende açıklandı. Farklı kategorilerde birincilik kazanan çalışmalardan bazıları...
2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu
2018 Mimari Fotoğraf Yarışması'nın 'Portföy' kategorisinde İngiliz fotoğrafçı Pawel Paniczko'ya birincilik kazandıran Çin'in Harbin kentindeki Harbin Opera binası fotoğraf serisinden bir kare.
2018 Mimari Fotoğraf Yarışması'nın 'Portföy' kategorisinde İngiliz fotoğrafçı Pawel Paniczko'ya birincilik kazandıran Çin'in Harbin kentindeki Harbin Opera binası fotoğraf serisinden bir kare.
2018 Mimari Fotoğraf Yarışması'nın 'Cep Telefonuyla Çekilmiş Fotoğraflar' kategorisinde jüri üyelerinin kararıyla birinci seçilen Çin'den yarışmacı He Zhenhuan'ın Apple iPhone SE ile çektiği Chongqing kentinin görüntüsü.
2018 Mimari Fotoğraf Yarışması'nın 'Cep Telefonuyla Çekilmiş Fotoğraflar' kategorisinde İnternet kullanıcılarının oylaması sonucu birincilik kazanan İngiliz John Pinder'in Samsung Galaxy S8 telefonuyla çektiği fotoğraf.
2018 Mimari Fotoğraf Yarışması'nın 'Portföy' kategorisinde İngiliz fotoğrafçı Pawel Paniczko'ya birincilik kazandıran Çin'in Harbin kentindeki Harbin Opera binası fotoğraf serisinden bir kare.
2018 Mimari Fotoğraf Yarışması'nın 'Portföy' kategorisinde İngiliz fotoğrafçı Pawel Paniczko'ya birincilik kazandıran Çin'in Harbin kentindeki Harbin Opera binası fotoğraf serisinden bir kare.
2018 Mimari Fotoğraf Yarışması'nın 'Portföy' kategorisinde İngiliz fotoğrafçı Pawel Paniczko'ya birincilik kazandıran Çin'in Harbin kentindeki Harbin Opera binası fotoğraf serisinden bir kare.
2018 Mimari Fotoğraf Yarışması'nın Grand Prix Ödülünü kazanan İngiliz yarışmacı Pawel Paniczko'un Çin'in Şanghay kentindeki Long West Bund Müzesi fotoğrafı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum