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2018 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nde yarışan fotoğraflar

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2018 14:13 | Son Güncelleme

12 yıldır verilen Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri için bu yıl da dünyanın dört bir yanından fotoğraflar gönderildi. Sony jürisi, bu yılki yarışmanın duyurulması için, rekabetin ne kadar şiddetli olacağını kanıtlayan yarışma fotoğraflarından ilk örnekleri yayınladı.

Profesyonel, Öğrenci, Gençlik ve Açık Yarışma olmak üzere dört kategoride ödül verilecek olan 2018 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nde kazanan fotoğrafçı 5 bin dolar ödül kazanacak.

Sony Dünya Fotoğraf yarışmasına gönderilen en güzel fotoğraflar

1 / 19

Myanmar, Zarni Myo Win.
2 / 19

İran, Hasan Torabi
3 / 19

ABD, Tonino Vicari
4 / 19

Macaristan, Budapeşte, Patrik Szeleczkei
5 / 19

İsviçre, Sylvia Michel
6 / 19

Hindistan, Aleksandr Reshnia
7 / 19

ABD, Christy Lee Rogers
8 / 19

İtalya, Marco Marcone
9 / 19

İtalya, Marco Gaiotti
10 / 19

Hindistan, Sohail Inzaman
11 / 19

Çin, Pang Xiao Zhong
12 / 19

İspanya, Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz
13 / 19

İngiltere, Polly Rusyn
14 / 19

Çin, Xin Cheng
15 / 19

Avustralya, Gaetano Dario Gargiulo
16 / 19

İngiltere, Nicholas E Jones
17 / 19

Filipinler, Christopher Comeso
18 / 19

Fransa, Sebastien Leban
19 / 19

İngiltere, Matthew Cattell
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Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri Fotoğraf Yarışması

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