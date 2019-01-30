2018 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülleri sahiplerini buldu

2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ödül töreninde yaptığı konuşmada, bir beka meselesi olarak gördüğünü söylediği kültür ve sanat alanında, Kültür ve Turizm Bakanlığına büyük görevler düştüğünü belirterek “Sayın Bakanımızın ekibiyle birlikte ülkemize tarihi bir hamle yaptıracağına inanıyorum.” dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, “Sanat olmayan yerde hayat olmaz. Bir milleti anlamak için kültürüne, kültürünü görmek için sanatına bakmak gerekir.” ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanlığının 1979 yılından bu yana kültür ve sanata katkıda bulunan kişiler ile sanatı ve sanatçıyı himaye eden, gelişmesine vesile olan kurum ve kuruluşlara takdim ettiği ödüller, 39. kez sahiplerini buldu. Bakanlık Özel Ödülleri’ne 2018 yılında “Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti” ile “Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) Ara Güler Müzesi” layık görüldü. “Kültür ve Sanat Önemli Bir Beka Meselesi”

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına, Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) Ara Güler Müzesi’ne ödül verilmesini isabetli bulduğunu belirterek başladı.

“Bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa, o toplumda ortak değerlerin üretilmesi ve yaşatılması zordur. Tarihteki kadim medeniyetlerin ve büyük devletlerin ortak özellikleri, kültür ve sanat alanında önemli değerler üretmeleridir.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletler için bazen diplomasi, askeri güç, ekonomik güçle kazanılamayacak başarılar, müzik, edebiyat, sinema eseriyle kazanılmaktadır.” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültür ve sanat alanlarının medeniyetlerin birikimlerini gelecek kuşaklara aktarmanın yolu olduğuna da dikkat çekti ve “Kültür ve sanat meselesini ülkemiz ve milletimiz bakımından en az terörle mücadele, dış politika, temel hizmet alanları kadar önemli bir beka meselesi olarak görüyorum. İnşallah yeni dönemde ülkemizde kültürü, sanatı, mimariyi, şehirciliği hak ettiği seviyeye getireceğiz.” dedi. “Sayın Bakanımızın Kültür ve Sanat Alanında Ülkemize Tarihi Bir Hamle Yaptıracağına İnanıyorum”

Kültür ve Turizm Bakanlığının kültür ve sanata katkıda bulunma amacıyla atacağı her adımın destekleneceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Turizm alanında Sayın Bakanımızın müktesebatı sebebiyle içimiz büyük ölçüde rahat. Kültür ve sanat konularında da Sayın Bakanımızın ekibiyle birlikte ülkemize tarihi bir hamle yaptıracağına inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’nun da yeni politikaların inşasına katkı vereceğini ve yapılan çalışmaları takip edeceğini belirtti. “Bu Ödül Töreni Sanatçılarımıza Duyduğumuz Vefanın İfadesidir”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, ödül töreninin kültür hafızasının kâtipleri olan sanatçılara duyulan vefanın ve minnetin ifadesi olduğunu söyledi. "Samimi münasebetleri ve derin muhabbetleri ile her vesilede sanatçılarımızın yanında bulunan, ödül törenimizde bizleri ev sahipliğiyle onurlandıran, Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." sözleriyle konuşmasına başlayan Ersoy, “Kültür, bir milletin tarihi boyunca sahip olduğu, ürettiği ve gelecek nesillere aktardığı soyut ve somut tüm varlığını kapsayan, muazzam bir olgudur. İnanıyorum ki, gelecek nesillerimiz de sizlerden el alarak yetişen genç sanatçılarımızla zenginleşecek ve güçlenecektir.” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri’nin ilkini Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) Ara Güler Müzesi’ne takdim etmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Bakan Ersoy, “Ara Güler, anı karelere nakşettiği muazzam bir arşivi, o arşivde dile gelen, fotoğraf sanatının zaman ve mekân içindeki yol hikâyesini bizlere miras bırakarak aramızdan ayrıldı. Ne mutlu ki henüz o hayattayken başlayan bir çalışmayla bu miras bugün güven altında. Ara Güler’i saygıyla yâd ederken, Türkiye’nin uluslararası standartlara sahip ilk fotoğraf sanatçısı müzesi olma özelliğini taşıyan bu eserde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.