Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'de ciddi bir insani krizin yaşandığını ve bunun en önemli sebebinin yıllardır süren İsrail ablukası olduğunu belirterek, "İsrail işgali devam ettiği sürece bizim hayatlarımız ve kaderlerimiz için mücadelemiz de devam edecektir." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İletişim Dairesi ile Dışişleri Bakanlığının iş birliğinde "2019 Birleşmiş Milletler Orta Doğu’da Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri" düzenleniyor.

Seminerin "İşgal Edilmiş Filistin Topraklarında İnsani Kriz" başlığı verilen ilk oturumunda, İsrail’in, Filistin topraklarındaki insan hakları ihlalleri ve izolasyon politikaları ele alındı.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de ciddi bir insani krizin yaşandığını ve krizin en önemli sebebinin yıllardır süren İsrail ablukası olduğunu belirtti.

Gazze'nin dünyadan izole edilmesinin bölgedeki durumu trajik hale getirdiğini vurgulayan Mansur, "İsrail işgali devam ettiği sürece bizim hayatlarımız ve kaderlerimiz için mücadelemiz de devam edecektir." dedi.