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2019 Madrid İklim Zirvesi'nin sonuçları tartışıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 21:30 | Son Güncelleme

İPM Kıdemli Uzmanı ve İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin: - "Madrid Zirvesi'nden çıkan tek olumlu sonuç toplumsal cinsiyet ve iklim eylem planı. Onun dışında mevcut iklim eyleminin Paris Anlaşması'nda görüldüğü gibi küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutmaya yetmediği net bir şekilde bir kez daha ortaya konuldu"

2019 Madrid İklim Zirvesi'nin sonuçları tartışıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ortaklığı ile düzenlenen panelde, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Toplantısı'ndan çıkan sonuçlar ele alındı.

"2019 Madrid İklim Zirvesi-COP25'ten İzlenimler" başlığıyla Karaköy Minerva Han'da düzenlenen panelde, COP25 Zirvesi'ne katılan İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) Kıdemli Uzmanı ve İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin, 2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Sinan Erensü ve Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Semra Cerit Mazlum birer konuşma yaptı.

Panelin açılış konuşmasını yapan İPM Kıdemli Uzmanı ve İklim Çalışmaları Koordinatörü Şahin, Madrid'de yapılan 25.Taraflar Toplantısı'nda, Avustralya, Brezilya ve ABD gibi bazı ülkelerin Paris İklim Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin 6. maddeyle ilgili müzakereleri bloke etmesi nedeniyle zirvenin başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.

Bu ülkelerin, Paris Anlaşması'nın içini boşaltmaya yönelik bazı tekliflerde bulunması sonucunda zirvede bir ilerleme sağlanmadığını belirten Şahin, "Piyasa mekanizmalarıyla ilgili olan 6. madde görüşmeleri maalesef bir sonraki yıla ertelendi. Onun dışında ortak zamanlama gibi maddelerde de büyük bir başarı elde edilmedi. Madrid Zirvesi'nden çıkan tek olumlu sonuç toplumsal cinsiyet ve iklim eylem planı. Onun dışında mevcut iklim eyleminin Paris Anlaşması'nda görüldüğü gibi küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutmaya yetmediği net bir şekilde bir kez daha ortaya konuldu." diye konuştu.

2020'de İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılacak BM İklim Zirvesi'nin son şans olduğunu, zirvede ülkelerin, daha az ısı yükseltim hedefleri koyması gerektiğini dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Bunu bu yıl söylemeleri gerekiyordu ama söylemediler. Gelecek yıl için hedefleri ve Paris Anlaşması'nı uygulanabilir hale getirmeleri gerekiyor. Bu arada bu yıl Türkiye'nin Madrid'de Paris İklim Anlaşmasını onaylamasını bekliyorduk ama onaylamadı. Türkiye'nin pozisyonu değişmemiş oldu. Herhangi ciddi bir azaltım hedefi henüz almadı ve iklim finansmanı sorunu da çözülmedi gibi görünüyor. Önümüzdeki yıl bu sorunun çözümünü bekliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki yıl seçimi kazanması ile beraber ABD iklim anlaşmasının tamamen dışında kalacak. ABD ve Türkiye gözlemci konumunda bulunuyorlar."

- "Madrid Zirvesi'nde ulusal hedeflerin yenilenmesi konusunda bir karar alınamadı"

Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Semra Cerit Mazlum ise Madrid'de yapılan 25. Taraflar Toplantısı'nın küresel iklim değişikliğinin gerektirdiği siyasi kararlılığın gösterilmediği bir toplantı olduğunu söyledi.

Gelişmiş ve gelişmekte olan taraf ülkelerin pek çoğunun durumun aciliyetine uygun bir müzakere pozisyonunu benimsemediğini anlatan Mazlum, "Paris İklim Anlaşması'nın uygulanmaya başlanacağı 2020 yılında kararlaştırılan 1,5 hedefine ulaşılması için ulusal katkıların yenilenmesi gerekiyor Madrid Zirvesi'nde bu kararın alınmasını bekliyorduk. Maalesef ulusal hedeflerin yenilenmesi konusunda bir karar alınamadı. Bunun yanı sıra ulusal hedeflerin uygulanmasını kolaylaştırmak üzere yürürlüğe konulacak piyasa mekanizmalarının kurulması ve yönetilmesi ile ilgili kurallar da kararlaştırılmadı. Bu kararların alınması da gelecek seneye bırakıldı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, Brezilya, Suudi Arabistan, Avustralya gibi ülkelerin kararlar konusunda uzlaşmaz tavırları nedeniyle kararların engellendiğini savunan Mazlum, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Madrid'de düzenlenen taraflar toplantısı maalesef zayıf sonuçları olan bir konferans oldu.Türkiye açısından bakacak olursak, Türkiye'nin ek1'den çıkma talebinin gündeme alınmaması, gelecek yıl görüşülmeye devam edilmesi, daha doğrusu Türkiye'nin bu talebini yenilemesi gibi bir durum söz konusu. Paris İklim Anlaşması'nın dışında kalan tek G-20 ülkesi Türkiye. Bu açıdan da hem ulusal düzeyde iklim politikası hem de Paris Anlaşması'na katılmak konusundaki tavrının yeniden değerlendirilmesi gerekiyor Türkiye açısından."

- "Zirve umut verici bir netice vermedi"

İPM Araştırmacısı Sinan Erensü da "2019 Madrid İklim Zirvesi-COP25" iklim zirvesinin hayal kırıklığı İle sonuçlandığını söyledi.

Paris İklim Anlaşması'nın ileriye taşınması konusunda zirvenin umut verici bir netice vermediğini aktaran Erensü, şunları kaydetti:

"Zirvenin neden hayal kırıklığı yarattığının, madde madde üzerinde durularak konuşulması gerekiyor. Zirvenin ileriye taşınmasını tıkayan kalemlerin tek tek konuşulması mühim. Fakat tüm bunların ötesinde dünyanın içinde bulunduğu konjonktür aslında çok daha belirleyici."

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