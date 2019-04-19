2019 YDS-1 sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM aday işlemleri sorgulama sayfasına nasıl erişim sağlanır?

ÖSYM tarafından sene başında yayımlanan sınav takvimi doğrultusunda 24 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen YDS-1 sınavının sonuçları 19 Nisan 2019 tarihi itibarıyla açıklandı. Peki, 2019 YDS-1 sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Sorgulama nasıl yapılır? 2019 YDS-2 sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? Adayların akıllarındaki tüm soruları cevaplandırmaya çalıştık.

Sınava katılım göstermiş olan adaylar, 25 farklı dilde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile birlikte ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasından ulaşabilirler.

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YDS NEDİR?

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin, dil bilgisini belirlemek için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavdır. Bu sınavdan yeterli puanı almayı başaran kamu personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan hükümler uyarınca tazminat ödenir. Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı, İlkbahar ve Sonbahar dönemleri olmak üzere senede iki defa yapılır.

2019 YABANCI DİL TAZMİNATI NE KADAR?

YDS’den alınan puana göre sahip olunan göstergeyle birlikte alınan yabancı dil tazminatı da değişmektedir. Göstergenin aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda elde edilen rakam, kamu personeline yabancı dil tazminatı olarak ödenir. Birden fazla dil bilen kamu personeline ödenen rakam bildiği dil sayısı ve bu dillerle ilgili girdiği sınavdan aldığı sonuca göre farklılık gösterir. Buna göre;

Yabancı dil bilgisinden yararlanılan personele A düzeyinde 130,26 TL ile 97,70 TL, B düzeyinde 65,13 TL, C düzeyinde 32,57 TL yabancı dil tazminatı ödenirken,

Diğer personele (yabancı dil bilgisinden yararlanılmayan bir birimde çalışanlar) A düzeyinde 81,41 TL B düzeyinde 54,27 TL, C düzeyinde 27,14 TL ödenmektedir.