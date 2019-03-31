2019 yerel seçim sonuçları

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı İsmail Karakullukçu kazandı.

Karakullukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeniden belediye başkanı seçildiğini söyledi.

Seçim sonuçlarının Arifiye'ye ve memlekete hayırlı olmasını temenni eden Karakullukçu, "Bu seçim sürecinde eksikleri görerek ve telefi ederek, milletimize ve Arifiyemize en güzel şekilde hizmet edeceğiz. Kaldığımız yerden eksikleri tamamlaya tamamlaya inşallah hizmetlerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

