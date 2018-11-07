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2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2018 17:30 | Son Güncelleme

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir: - "AK Parti döneminde kız çocuklarının okullaşması, eğitimin fırsat eşitliği aracı olarak değerlendirilmesi noktasında devrim niteliğinde düzenlemeler yapıldı"

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "AK Parti döneminde kız çocuklarının okullaşması, eğitimin fırsat eşitliği aracı olarak değerlendirilmesi noktasında devrim niteliğinde düzenlemeler yapıldı." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile üniversitelerin bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bir röportajında, nikelajı yüksek bir tırda şoför olmak istediğini söylediğini hatırlatarak, "Hayali tır şoförlüğü olan bir çocuğa bakan olma fırsatını veren imkanları oluşturduğu için Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına ne kadar teşekkür etseniz azdır." dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de eğitimin en önemli fırsat eşitliği aracı olduğuna işaret ederek, "AK Parti döneminde kız çocuklarının okullaşması, eğitimin fırsat eşitliği aracı olarak değerlendirilmesi noktasında devrim niteliğinde düzenlemeler yapıldı." ifadesini kullandı.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekil İsmail Faruk Aksu da eğitimde nitelikle ilgili sorunlar bulunduğunu ileri sürdü.

Müfredatların konjonktürel gelişmelere göre değiştiğini savunan Aksu, müfredatta milliliğin önemli olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin sorunlarına da değinen Aksu, "Sayıştay raporuna göre 153 bin 640 öğretmen eksiği var ve 400 bin civarı atanamayan öğretmen var. Bu eksikliği giderelim." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de AK Parti'nin eğitime önem verdiğini, çocuklara öz güven duygusu kazandıracak bir eğitim inşa etmek istediklerini kaydetti.

Akademisyenlerin düşüncelerinden dolayı işten çıkarıldığının iddia edildiğini aktaran Aydemir, komisyona verilen yemek arasında kendisinden iş isteyen bir hemşehrisiyle görüştüğünü aktardı. Daha önce ne iş yaptığını sorduğu hemşehrisinin, "Daha önce özel bir hastanede çalışıyordum. Sosyal medyada Cumhurbaşkanımıza dönük sahici bir not düştüm. Şimdi CHP'li milletvekili olan hastanenin sahibi bu sebepten dolayı beni işten çıkardı." yanıtı verdiğini anlatan Aydemir, "Fırsat elinize geçse siz yağmurlu havada şu insanlara su vermezsiniz." dedi.

Aydemir'in sözlerine tepki gösteren muhalefet partilerinin bazı milletvekilleri, Aydemir'den bu milletvekilinin ismini söylemesini istedi. Aydemir'in "söylemeyeceğini" belirtmesi ve tartışmanın devam etmesi üzerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, birleşime ara verdi.

Aranın ardından toplanan komisyonda milletvekilleri bütçe üzerine görüşlerini aktarmaya devam ediyor.

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