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2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 12:12 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: (1) - "Çoklu Doğum Yardım Programı ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız" - "MEB tarafından düzenlenen sınavlarda, illerinde ilk 10'a giren veya Türkiye genelinde ilk 20 bine giren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı çocuklarımıza aylık 500 lira, üniversiteye giriş sınavında ilk bine girme başarısı gösteren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı evlatlarımıza ise bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira nakdi destek sağlayacağız" - "Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin elektrik bedellerinin 200 liraya kadar olan kısmına yönelik destekte bulunacağız"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çoklu Doğum Yardım Programı ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız." dedi.

Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin sunumunda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte sosyal yardım icraatlarına büyük bir hızla devam edildiğini belirtti.

Bu kapsamda 2018 yılında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi veren Selçuk, sosyal yardımlardan haksız ve mükerrer yararlanmayı engellemek adına yerel yönetimler ile entegrasyon çalışmalarını tamamladıklarını ifade etti.

İki yeni sosyal yardım programı başlatacaklarını bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Bunlardan ilki Çoklu Doğum Yardım Programımız. Bu program ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık
150 lira ödeme yapacağız.

İkinci yardım programımız ise ağır kronik hastalıklarla mücadele eden ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik olup, bu yardım programı kapsamında ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik bedellerinin 200 liraya kadar olan kısmına yönelik destekte bulunacağız."

Bu yardımın, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında yer alan ihtiyaç sahibi hanelerin çoklu doğum sonucu olan ve hayatta kalan 0-24 aylık her bir çocuğuna, Sağlık Bakanlığının Çocukluk Dönemi Aşı Takviminde yer alan aşıların süresi içinde yaptırılması kaydıyla, aylık 150 lira olmak üzere yapılacağı öğrenildi.

- Dereceye giren öğrencilere nakit desteği

Başarıyla uyguladıkları Şartlı Eğitim Yardımını geliştirmeye devam edeceklerini belirten Selçuk, "Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda, illerinde ilk 10'a giren veya Türkiye genelinde ilk 20 bine giren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı çocuklarımıza aylık 500 lira, üniversiteye giriş sınavında ilk bine girme başarısı gösteren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı evlatlarımıza ise bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira nakdi destek sağlayacağız." diye konuştu.

(Sürecek)

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150 lira Çoklu Doğum Yardım Programı Zehra Zümrüt Selçuk

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