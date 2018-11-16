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2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.11.2018 10:26 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan komisyonda, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin yanı sıra, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının 2017 yılına ilişkin kesin hesap ve Sayıştay raporu görüşülecek.

Toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Türkiye Su Enstitüsünün bütçeleri de ele alınacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

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2019 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı

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