2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Plan ve Bütçe Komisyonunda, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile AK Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Komisyonda görüşülen Adalet Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2019 yılı bütçesi üzerinde milletvekilleri söz aldı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, ülkedeki 13 bin 500 dolar milyonerinin, bir milyon dolar ve üzerinde olan parasını yurt dışına götürdüğünü iddia ederek, "Sebep, ülkeye güven duyulmaması, adalet ve demokrasi ilkelerine güven duyulmaması." dedi.

Vatandaşların ülkeye güven duymadığı için yurt içi yerine yurt dışına yatırım yaptığını ileri süren Kuşoğlu, 300 bin gencin de çalışmak için yurt dışına gittiğini savundu.

CHP'li Kuşoğlu, bu durumun ortadan kaldırılması için Adalet Bakanlığı başta olmak üzere bütün bakanlıklara büyük görevler düştüğünü söyledi.

- Başaran'ın sözleri tartışmaya neden oldu

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acaran Başaran, "Adalet Bakanının sunumundan farklı bir ülkede olduğum hissine kapıldım. Adaleti mi farklı yorumluyoruz bilmiyorum ama bakanlığa göre cezaevleri çok mükemmel, yargılamalar da çok tarafsız. Keşke her şey çok güzel olsaydı da biz de burada eleştirmeseydik." diye konuştu.