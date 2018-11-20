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2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2018 12:54 | Son Güncelleme

Komisyonda, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile AK Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı - HDP'li Başaran'ın, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını işgal olarak nitelemesine", toplantıyı yöneten Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer ile AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi

Plan ve Bütçe Komisyonunda, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile AK Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Komisyonda görüşülen Adalet Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2019 yılı bütçesi üzerinde milletvekilleri söz aldı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, ülkedeki 13 bin 500 dolar milyonerinin, bir milyon dolar ve üzerinde olan parasını yurt dışına götürdüğünü iddia ederek, "Sebep, ülkeye güven duyulmaması, adalet ve demokrasi ilkelerine güven duyulmaması." dedi.

Vatandaşların ülkeye güven duymadığı için yurt içi yerine yurt dışına yatırım yaptığını ileri süren Kuşoğlu, 300 bin gencin de çalışmak için yurt dışına gittiğini savundu.

CHP'li Kuşoğlu, bu durumun ortadan kaldırılması için Adalet Bakanlığı başta olmak üzere bütün bakanlıklara büyük görevler düştüğünü söyledi.

- Başaran'ın sözleri tartışmaya neden oldu

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acaran Başaran, "Adalet Bakanının sunumundan farklı bir ülkede olduğum hissine kapıldım. Adaleti mi farklı yorumluyoruz bilmiyorum ama bakanlığa göre cezaevleri çok mükemmel, yargılamalar da çok tarafsız. Keşke her şey çok güzel olsaydı da biz de burada eleştirmeseydik." diye konuştu.

Milletvekili dokunulmazlıklarının HDP'liler için kaldırıldığını iddia eden Başaran, vekillerin, dokunulmazlıkları kaldırıldıktan sonra bir yıl hakim karşısına çıkarılmadıklarını söyledi.

HDP'li Başaran'ın, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını işgal" olarak nitelemesine, toplantıyı yöneten Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ile AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi.

Bu sırada, Başaran ve diğer HDP'li milletvekilleri ile Koçer ve AK Parti milletvekilleri arasında sert tartışmalar yaşandı.

Koçer, Başaran'a, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını işgal olarak nitelemenize müdahale ederim, işgal diyemezsiniz, sözünüzü geri alın. İşgal ifadenizi reddediyorum." ifadesini kullandı.

Ayşe Acar Başaran da düşüncelerini söylediği için komisyonda lince uğradığını iddia ederek, "Ben burada fikirlerimi söylüyorum, siz itiraz ediyorsunuz, bunu kabul edemem. Milletvekilleri eliyle burada lince uğruyorum. Toplumun yarısı da yargı eliyle lince uğruyor." diye konuştu.

Başaran'ın bu sözlerine itiraz eden AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de "Tutanaklara oynuyorsunuz, sizi temiz dile davet ediyorum. Bu çatının altında Meclis kararına işgal diyemezsiniz." dedi.

Başaran, Keşir'in sözlerine, "Temiz dile davet edemezsin sen beni, kimsin sen. Benim babam geçmişte faili meçhule uğradı. Biz sizin ağa babalarınıza diz çökmedik, size mi diz çökeceğiz." karşılığını verdi.

Komisyon Sözcüsü Koçer de "Komisyonda milletvekillerinin fikirlerine biz hiçbir zaman müdahale etmeyiz. Ancak Mecliste, milletvekili olduğunu iddia eden bir kişinin, Türkiye'nin yaptığı bir harekatı işgalci olarak nitelendirmesine fikir özgürlüğü bağlamında bakmıyorum." ifadesini kullandı.

HDP'liler de Başaran'ın milletvekili olduğunu söyleyerek, Koçer'in bu sözlerine itiraz etti.

Nejat Koçer, tartışmanın uzaması üzerine toplantıya ara verdi.

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