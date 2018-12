2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda

CHP'li Antmen'in konuşmasının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Turan, şunları söyledi:

"Bir tane 15 Temmuz var. Onun da ne olduğunu bu millet biliyor ama illa '15 Temmuz'dan iki tane var' ifadesini kullanacaksak, bunlardan bir tanesi meydanlara çıkıp ölümüne milletiyle beraber savaşan, dik duran insanlar; bir tanesi de ayağında terlik, televizyon karşısında çay içerek 15 Temmuz'u izleyenler. Bu millet 15 Temmuz'da nasıl beraber olmuşsa, aynı 15 Temmuz'un ruhuna uygun olarak bir tane var demek lazım."

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise "15 Temmuz'u kimin yaptırdığına dair ufacık bir şüphesi varsa cumhuriyetin generallerini Silivri'ye koyup, FETÖ'cü generalleri başa kim getirdiyse o yapmıştır. Ona hesap sorun." ifadelerini kullandı.

Bülent Turan, bu tartışmaların çok geride kaldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'un durdurulmasındaki en büyük irade, bu milletin birliği ve Erdoğan liderliğidir. Biz 15 Temmuz'da meydanlarda bu işi yaparken, 15 Temmuz'a gelen süreçte MİT krizinde, onların gazetesinin kapatılmasında, onların bankasının, dershanesinin kapatılmasında bu grup canla başla mücadele verirken, bu iddiada bulunanlar hep onların yanında yer aldı. Bu FETÖ, her cemaatin her derneğin, her vakfın yaptığı gibi yasal zeminde çalışırken biz de her cemaate, her derneğe, her vakfa yapılanı yaptık ama bu dernek, bu camia okul açmaktan, dershane açmaktan başka şey yapmaya başlayınca biz hadlerini bildirmeye çalıştık. O andan itibaren onlar başka yerde yer aldılar. Bununla hesaplaşmak zorundalar artık. Öyle iddialarla bu gerçeği değiştiremezler."