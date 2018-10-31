2019 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "1 Ocak-18 Ekim tarihleri arasında CİMER'e toplamda 2 milyon 784 bin 220 başvuru ulaştı." dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığı, MİT Başkanlığı, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ve Devlet Arşivleri Başkanlığının 2019 yılı bütçeleri görüşülüyor. Komisyonda Cumhurbaşkanlığının 2019 yılı bütçesini sunan Oktay, yeniden yapılandırılan Cumhurbaşkanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurumların bütçe, kesin hesap, faaliyetler ve projeleri hakkında kısa bilgiler paylaşacağını söyledi. Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle kamu yönetiminde önemli yapısal dönüşümlerin gerçekleştirildiğini ifade etti. Bu çerçevede cumhurbaşkanı yardımcılıkları oluşturulduğunu, bakanlık sayısının 21'den 16'ya düşürüldüğünü anımsatan Oktay, Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı yeni başkanlıklar, ofisler ve politika kurullarının oluşturulduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olarak kurulan 4 ofis, 9 politika kurulu ve başkanlıklarla dinamik bir yapısallık sağlanarak, milletin ihtiyaçlarına hızlı cevap verilecek, gelişmelere hızlı uyum sağlanacak, doğru ve sürdürülebilir politikalar geliştirilecek bir sistem oluşturulmasının hedeflendiğini belirten Oktay, bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin gerektirdiği ve uyum için gerekli olan diğer alt mevzuat değişikliklerinin yapılmasına devam edildiğini dile getirdi. Oktay, Dijital Dönüşüm, Finans ve İnsan Kaynakları ofislerinin de kurulduğunu anlatarak, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının, daha aktif icrai bir birim olarak Yatırım Ofisine dönüştürüldüğünü söyledi. Cumhurbaşkanlığına bağlı genel bütçeli İletişim Başkanlığının da kurulduğunu vurgulayan Oktay, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 9 kurulun, ülkenin temel politikalarına yön vermek üzere politika ve stratejiler önermek, kamu kurum ve kuruluşlarına kendi alanlarına ilişkin görüşler vermek ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konularda ilgili raporlar hazırlamakla görevlendirildiği bilgisini paylaştı.

- "2019-2021 dönemindeki önceliğimiz sürdürülebilir büyümenin gerçekleştirilmesi" Oktay, 2019 yılı bütçesinin, Yeni Ekonomi Programı kapsamında orta vadeli makroekonomik tahminler ve programların güvenirliğinin güçlendirilmesine yönelik bir çerçevede hazırlandığını vurguladı. 2019 yılı bütçesi kapsamında mali disiplinin sağlanmasına yönelik olmak üzere, yönetimin mali kontrol gücünü artıracak tedbirlerin öngörüldüğünü belirten Oktay, "Bu noktada, 2019-2021 dönemindeki önceliğimiz ülkemizde makro istikrarın perçinlenmesi, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin gerçekleştirilmesidir. Mali disiplinin sağlanmasına yönelik yönetimin kontrol gücünü artıracak tedbirlerin alınması, harcama tavanları, program tavanları, borçlanma ve açık gibi kuralların belirlenmesi, bu kuralların etkin bir şekilde uygulanması planlanmıştır." diye konuştu. Oktay, 2019 yılı bütçesi çalışmalarında cari açık, enflasyon, kur ve faiz başta olmak üzere ekonomik dengelerin iyileşmesi için mali disiplini sağlamaya yönelik harcama ve gelir tedbirlerinin alındığına, kararlılıkla uygulanması konusunda siyasi iradenin de ortaya konulduğuna dikkati çekti.

- "CİMER'e toplamda 2 milyon 784 bin 220 başvuru ulaştı" Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle eskiden "Genel Sekreterlik" şeklinde teşkilatlanan "Cumhurbaşkanlığı idari teşkilatı"nın, "İdari İşler Başkanlığı" olarak değiştirildiğini ifade eden Oktay, şunları söyledi: "İdari İşler Başkanlığı, Başbakanlıktan devralınan bazı görevlerle, yeni sistemle kurulan birimlerin etkin ve verimli bir şekilde görevlerini yerine getirmesini temin etmek üzere yeniden yapılandırılmıştır. Bu yapılandırma kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) 10 Temmuz 2018 tarihinde CİMER adıyla tek bir çatı altında hizmet vermeye başlamıştır. Bu çerçevede 1 Ocak-18 Ekim 2018 tarihleri arasında CİMER ve BİMER'e toplamda 2 milyon 784 bin 220 başvuru ulaşmıştır. Söz konusu başvurularla ilgili olarak toplam 2 milyon 433 bin 628 sevk ve cevaplama işlemi yapılmıştır. İnternet üzerinden alınan 547 bin 523 başvuru ise vatandaşların talebine binaen CİMER otomasyon sistemi üzerinden doğrudan ilgili kurumlara sevk edilmiştir."

Oktay, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olarak faaliyet gösterecek "Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi"ne yönelik çalışmaların da devam ettiğini vurgulayarak, "Kütüphane koleksiyonunda şu anda 1 milyon 392 bin 815 adet yayın bulunmaktadır ve bu rakam her geçen gün artmaktadır. Yayınların büyük bir kısmı devir ve bağış yolu ile sağlanmaktadır. Birçok uluslararası kütüphanenin bağış politikaları incelenerek, yeni kütüphanenin bağış politikası oluşturulmuştur." ifadelerini kullandı. - "İdari İşler Başkanlığına 2 milyar 818 milyon 899 bin TL ödenek tahsis edilmesi öngörülmüştür" Fuat Oktay, yeni kurulan ve faaliyetlerine başlayan Cumhurbaşkanlığı ofislerinden "Finans Ofisi" için 5 milyon TL, "İnsan Kaynakları Ofisi" için 8,5 milyon TL, "Dijital Dönüşüm Ofisi" için 70 milyon TL, "Yatırım Ofisi" için 150 milyon TL olmak üzere toplam 233 milyon 500 bin TL başlangıç ödeneğinin öngörüldüğünü bildirdi. Herhangi bir afet gerçekleşmesi durumunda acil yardımların ilgili kuruluşlara aktarılmasıyla ilgili olan acil destek giderleri için 150 milyon TL, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığınca kullanılan "Barışı Destekleme ve Koruma Hizmetleri" için 750 milyon TL ödenek öngörüldüğünü açıklayan Oktay, şöyle devam etti:

"Devralınan görevler ve yeni kurulan birimlerle ilgili olarak 2019 bütçesinde 1 milyar 295 milyon 500 bin TL ödenek teklifi yer almaktadır. 2017 yılında Cumhurbaşkanlığına toplam 663 milyon 858 bin TL ödenek tahsis edilmiş olup, söz konusu ödeneğin yüzde 99,2'sine tekabül eden 658 milyon 240 bin 289 TL'si kullanılmıştır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına verilen görevleri yerine getirmek üzere, 2019 yılı için toplam 2 milyar 818 milyon 899 bin TL ödenek tahsis edilmesi öngörülmüştür." - "İletişim Başkanlığına 344 milyon 531 bin TL ödenek tahsis edilmesi öngörülmüştür" Oktay, yeni hükümet sisteminde İletişim Başkanlığının, başta kamu diplomasisi olmak üzere devletin stratejik iletişimi konusunda çatı kuruluşu ve politika belirleme merkezi haline getirildiğini dile getirdi. Bu bağlamda ülkenin milli menfaatlerini ilgilendiren konularda ve 2023 hedefleri doğrultusunda yeni bir yapılanmaya gidildiğin anlatan Oktay, "Başkanlık, çeşitli ülkelerden Türkiye'ye gelen basın mensupları ve kanaat önderlerinin ağırlanması, ülkemizde tertiplenen çeşitli ulusal ve uluslararası toplantılar vesilesiyle ve uluslararası basın mensuplarının hizmetlerine sunulmak amacıyla ihdas edilen basın merkezlerinin düzenlenmesi, gerek davetlimiz olarak ve gerek kendi imkanlarıyla gelen yabancı gazetecilere mihmandarlık hizmetlerinin sağlanması ve yerleşik uluslararası basının bilgilendirilmesi faaliyetlerine önemli katkılarda bulunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.