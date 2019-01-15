2019’un ilk alışveriş festivali Hepsiburada’dan

İSTANBUL (AA) - E-ticaret platformu Hepsiburada, yılın ilk alışveriş festivalini başlattı. 14-26 Ocak'ta birçok kategorideki binlerce ürün, yeni yıla özel yüzde 60’a varan indirimlerle Hepsiburada müşterilerini bekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin Hepsiburada’sı, yeni yıla müşterilerinin yüzünü güldürecek bir kampanyayla başladı. Yılın ilk Alışveriş Festivali ile müşterilerinin bütçelerini rahatlatmayı hedefleyen Hepsiburada, 35’den fazla kategoride 18 milyon ürün çeşidiyle müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.

İndirim kampanyası, 14-26 Ocak'ta market ürünlerinden beyaz eşyaya, mutfak aletlerinden mobilyalara, elektronikten hobi ve outdoor ürünlerine, ev tekstilinden anne bebek oyuncak kategorisine kadar tüm ürünlerde geçerli olacak. Müşteriler, tüm ihtiyaçlarını veya uzun süredir almak istedikleri ürünleri, Hepsiburada’nın Alışveriş Festivali kapsamında yüzde 60’a varan indirimli fiyatlarla temin edebilecek.

Televizyondan elektrikli ısıtıcıya, buzdolabından deterjana, elektrikli şofbenden mikrodalga fırına, ütüden çaydanlığa, tencereden yemek takımına, çalışma masasından yatak odasına kadar evlerde yenilenmesi gereken veya yeni ev kurmak için ihtiyaç duyulan her şeye Hepsiburada’nın Alışveriş Festivali ile her bütçeye uygun seçenek ve Hepsiburada güvencesiyle kolaylıkla ulaşılabiliyor.