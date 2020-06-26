2020 Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları tarihleri ne zaman? AÖL online mi yapılacak?

25 ve 25 Temmuz hafta sonu yapılacak AÖL sınavlarında 20 soru sorulacak. Her soruya verilen doğru yanıt ise 5 puan olarak hesaplanacak.AÖL de yanlış soru doğruları götürecek mi sorusunun cevabını verelim. AÖL 2020 sınavında yanlış cevaplar doğru cevaplarda etkili olmayacak.

Açıktan eğitim hayatına devam eden öğrencilerin beklediği açıklama MEB’den geldi. AÖL yani açık lise sınav tarihlerine kilitlenen ve sınavlarının ne zaman olduğunu öğrenmek isteyen öğrenciler, bu ay 2 dönem sınavlarına girebilecekler. Koronavirüs nedeniyle AÖL 2020 final sınavlarının online mı yoksa sınav merkezlerinde mi yapılacağı merak konusu olmuştu. MEBden yapılan son dakika AÖL açıklamasına göre sınavlar, sınav merkezlerinde yapılacak.

AÖL ders seçme ve sınav yeri değiştirme duyurusu yayımlandı

2019-2. Dönem sınavı ertelenmeden önce; 2019-2. Döneminde yeni kayıt olan veya kayıt yenileyen öğrencilerimiz, seçmiş olduğu dersleri ve sınava girmek istedikleri sınav merkezlerini, 1 - 9 Haziran 2020 tarihleri arasında öncelikli olarak kendi şifreleriyle (şifreleri olmayan öğrencilerimiz 444 0 632 (mebim) aracılığıyla ya da halk eğitim merkezi müdürlüklerinden şifrelerini öğrenebilirler) daha önce seçmiş oldukları dersleri ve sınava girmek istedikleri sınav merkezlerini değiştirebilirler. Ayrıca; ceza ve tevkifevlerinden tahliye olan öğrencilerimiz; 444 0 632 (mebim) aracılığıyla tutuklu hükümlü ibaresini kaldırtarak, daha önce seçmiş oldukları dersleri ve girmek istedikleri sınav merkezini güncelleyebileceklerdir.

AÖL için MEB’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2’inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının ‘teknik hazırlık’ süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.”