2020 Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları tarihleri ne zaman? AÖL online mi yapılacak?

Açıktan eğitim hayatına devam eden öğrencilerin beklediği açıklama MEB’den geldi. AÖL yani açık lise sınav tarihlerine kilitlenen ve sınavlarının ne zaman olduğunu öğrenmek isteyen öğrenciler, bu ay 2 dönem sınavlarına girebilecekler. Koronavirüs nedeniyle AÖL 2020 final sınavlarının online mı yoksa sınav merkezlerinde mi yapılacağı merak konusu olmuştu. MEBden yapılan son dakika AÖL açıklamasına göre sınavlar, sınav merkezlerinde yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre;
2019-2020 eğitim öğretim yılının 2’inci dönem sınavlarının 25-26 Temmuz’da
2019-2020 eğitim öğretim yılının 2’inci dönem sınavlarının 25-26 Temmuz’da
2019-2020 eğitim öğretim yılının 2’inci dönem sınavlarının 25-26 Temmuz’da
2019-2020 eğitim öğretim yılının 2’inci dönem sınavlarının 25-26 Temmuz’da yapılacak.
25 ve 25 Temmuz hafta sonu yapılacak AÖL sınavlarında 20 soru sorulacak. Her soruya verilen doğru yanıt ise 5 puan olarak hesaplanacak.AÖL de yanlış soru doğruları götürecek mi sorusunun cevabını verelim. AÖL 2020 sınavında yanlış cevaplar doğru cevaplarda etkili olmayacak.
2019-2. Dönem sınavı ertelenmeden önce; 2019-2. Döneminde yeni kayıt olan veya kayıt yenileyen öğrencilerimiz, seçmiş olduğu dersleri ve sınava girmek istedikleri sınav merkezlerini, 1 - 9 Haziran 2020 tarihleri arasında öncelikli olarak kendi şifreleriyle (şifreleri olmayan öğrencilerimiz 444 0 632 (mebim) aracılığıyla ya da halk eğitim merkezi müdürlüklerinden şifrelerini öğrenebilirler) daha önce seçmiş oldukları dersleri ve sınava girmek istedikleri sınav merkezlerini değiştirebilirler. Ayrıca; ceza ve tevkifevlerinden tahliye olan öğrencilerimiz; 444 0 632 (mebim) aracılığıyla tutuklu hükümlü ibaresini kaldırtarak, daha önce seçmiş oldukları dersleri ve girmek istedikleri sınav merkezini güncelleyebileceklerdir.
“Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2’inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının ‘teknik hazırlık’ süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.”
AÖL 3. Dönem kayıtlarının normalde 20 Nisan -11 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılması planlanmıştı fakat koronavirüs nedeniyle bu tarih ertelendi. Kayıt tarihleri netleştiğinde bu bilgi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak.
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.
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