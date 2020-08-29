2020 ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yüz binlerce adayın katıldığı 2020 ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılan ALES sonrasında uzun süredir adaylar ALES sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarının erişime açılmasıyla beraber ALES sonuçları 2020 için beklenti de arttı. Peki, tüm adayların heyecanla beklediği sorunun yanıtı ne? ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanır? ALES sonuçları erken açıklanır mı? İşte tüm merak edilenler...
Geçtiğimiz günlerde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan bir açıklama ile sonuçların açıklanacağı tarih değişti. Adayların lisansüstü başvuru işlemlerini yapabilmeleri için öncesinde takvimde 16 Eylül şeklinde ilan edilmiş olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı yani ALES’in sonuç açıklama tarihi 7 Eylül şeklinde güncellendi.
ALES sonuçları erken açıklanacak konusunda Twitter hesabından açıklama yapan Aygün, 16 Ağustos tarihinde uygulanan ve 16 Eylül’de sonuçların açıklanacağının ilan edildiği sınav ile ilgili olarak ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellendi bilgisini verdi. Şimdi tüm adaylar tarafından o önemli tarih beklenmeye başlandı. Sonuçların açıklanmasına sayılı günler kaldı.
Sınavın gerçekleşmesinin ardından ALES cevap anahtarı ve soru kitapçığı da adayların erişimine açılmıştı. Adaylar 17 Ağustos 2020 tarihi, saat 16.00 itibarıyla ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle 10 gün boyunca sorulara erişebildi. Sınavla ilgili tüm verilere ve bilgilere ulaşan adaylar, şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor.
ALES puan hesaplama işlemleri ham puan ortalaması ve standart sapma ayrı şekilde hesaplanarak ham puanlar ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülerek yapılıyor. Bu sayede her bir aday için Sözel ve Sayısal Standart Puanlar hesaplanıyor. Bu standart puanların kullanılmasıyla da her bir aday için sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı olacak şekilde 3 ağırlıklı puan hesaplanıyor. ALES sonuçları açıklandığı tarihi itibarıyla 5 sene boyunca geçerli olacak. Adaylar tarafından ALES sonuçları açıklandı mı sorusu sorulmaya devam ediyor.
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