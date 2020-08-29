2020 ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yüz binlerce adayın katıldığı 2020 ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılan ALES sonrasında uzun süredir adaylar ALES sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarının erişime açılmasıyla beraber ALES sonuçları 2020 için beklenti de arttı. Peki, tüm adayların heyecanla beklediği sorunun yanıtı ne? ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanır? ALES sonuçları erken açıklanır mı? İşte tüm merak edilenler...

ALES 2020 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan bir açıklama ile sonuçların açıklanacağı tarih değişti. Adayların lisansüstü başvuru işlemlerini yapabilmeleri için öncesinde takvimde 16 Eylül şeklinde ilan edilmiş olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı yani ALES’in sonuç açıklama tarihi 7 Eylül şeklinde güncellendi.

ALES sonuçları erken açıklanacak konusunda Twitter hesabından açıklama yapan Aygün, 16 Ağustos tarihinde uygulanan ve 16 Eylül’de sonuçların açıklanacağının ilan edildiği sınav ile ilgili olarak ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellendi bilgisini verdi. Şimdi tüm adaylar tarafından o önemli tarih beklenmeye başlandı. Sonuçların açıklanmasına sayılı günler kaldı.