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  4. 2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

14.12.2020 15:31 | Son Güncelleme:
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2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 yılının son ayına girdik. Son araçlar satılmaya devam ediyor. 2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri? Bu modelleri sizler için sıraladık.

2020 yılının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Yılın son kampanyalarını değerlendirmek isteyenler ellerini çabuk tutuyor. Peki, 2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri? B segmentinin en ucuz araba modelleri kimler? 150 bin TL altında sıfır b segmenti araba var mı? 200 bin TL bandını aşan B segmenti sıfır arabalar hangileri?

En ucuz Ford Fiesta

FORD FIESTA

2020 Style 5 Kapı 1.0L EcoBoost 100PS 6 İleri Otomatik: 203.400 TL

En ucuz Volkswagen Polo

VOLKSWAGEN POLO

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: 187.300,00 TL

en ucuz kia rio

KIA RIO

1.2L 84 PS Manuel Cool: 139.400 TL

en ucuz hyundai i20

HYUNDAI I20

1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump: 166.000 TL

En ucuz renault clio

RENAULT CLIO

Joy 1.0 SCe 72 bg: 152.900 TL

En ucuz yeni citroen c3

YENİ CITROEN C3

1.2 PureTech 5 İleri Manuel Feel: 155.000 TL

En ucuz Dacia Sandero

DACIA SANDERO

Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp: 158.900 TL

En ucuz Fiat Panda

FIAT PANDA

1.2 69 HP Urban Manuel Benzinli: 129.900 TL

En ucuz Nissan Micra

NISSAN MICRA

1.0 IG-T 100 Düz Vites Visia: 181.800 TL

En ucuz Opel Corsa

OPEL CORSA

1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential 172.900

en ucuz peugeot 208

PEUGEOT 208

208 Signature 1.5 BlueHDi 100hp: 192.500 TL

En ucuz Seat Ibiza

SEAT IBIZA

IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style 161.500 TL

En Ucuz Skoda Fabia

SKODA FABIA

1.0 TSI 95 PS DSG Premium: 184.400 TL

En ucuz Toyota Yaris

TOYOTA YARIS

1.5 Dream Multidrive S 209.100 TL

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