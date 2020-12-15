2020 yılının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Yılın son kampanyalarını değerlendirmek isteyenler ellerini çabuk tutuyor. Peki, 2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri? B segmentinin en ucuz araba modelleri kimler? 150 bin TL altında sıfır b segmenti araba var mı? 200 bin TL bandını aşan B segmenti sıfır arabalar hangileri?
2020 Style 5 Kapı 1.0L EcoBoost 100PS 6 İleri Otomatik: 203.400 TL
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: 187.300,00 TL
1.2L 84 PS Manuel Cool: 139.400 TL
1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump: 166.000 TL
Joy 1.0 SCe 72 bg: 152.900 TL
1.2 PureTech 5 İleri Manuel Feel: 155.000 TL
Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp: 158.900 TL
1.2 69 HP Urban Manuel Benzinli: 129.900 TL
1.0 IG-T 100 Düz Vites Visia: 181.800 TL
1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential 172.900
208 Signature 1.5 BlueHDi 100hp: 192.500 TL
IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style 161.500 TL
1.0 TSI 95 PS DSG Premium: 184.400 TL
1.5 Dream Multidrive S 209.100 TL