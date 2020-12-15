2020 yılının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Yılın son kampanyalarını değerlendirmek isteyenler ellerini çabuk tutuyor. Peki, 2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri? B segmentinin en ucuz araba modelleri kimler? 150 bin TL altında sıfır b segmenti araba var mı? 200 bin TL bandını aşan B segmenti sıfır arabalar hangileri?

FORD FIESTA

2020 Style 5 Kapı 1.0L EcoBoost 100PS 6 İleri Otomatik: 203.400 TL

VOLKSWAGEN POLO

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: 187.300,00 TL

KIA RIO

1.2L 84 PS Manuel Cool: 139.400 TL

HYUNDAI I20

1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump: 166.000 TL

RENAULT CLIO

Joy 1.0 SCe 72 bg: 152.900 TL

YENİ CITROEN C3

1.2 PureTech 5 İleri Manuel Feel: 155.000 TL

DACIA SANDERO

Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp: 158.900 TL

FIAT PANDA

1.2 69 HP Urban Manuel Benzinli: 129.900 TL

NISSAN MICRA

1.0 IG-T 100 Düz Vites Visia: 181.800 TL

OPEL CORSA

1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential 172.900

PEUGEOT 208

208 Signature 1.5 BlueHDi 100hp: 192.500 TL

SEAT IBIZA

IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style 161.500 TL

SKODA FABIA

1.0 TSI 95 PS DSG Premium: 184.400 TL

TOYOTA YARIS

1.5 Dream Multidrive S 209.100 TL



