2020 BMW 118d fiyatı ve özellikleri çok merak ediliyor. Markanın kompakt sınıfta çıkardığı yenilikçi modeli BMW 118d’nin 2020 versiyonu şık olduğu kadar teknolojik de. 100km’de ortalama 6,1 litre yakıt tüketimi yapan ve maksimum hız verisi 216km/s olan 2020 BMW 118d modelini detaylı olarak inceleyelim…
Audi A3, Mercedes A 200 d, VW Golf 2,0 TDi gibi rakipleri ile yola devam eden 2020 BMW 118d özellikleri ve fiyatı ile son günlerin en trend modellerinden biri. Peki, yeni BMW 118d bağlanabilirlik, teknoloji, motor, hızlanma, tüketim ve boyutlar konusunda nasıl?
2020 BMW 118d fiyatı ve özelliklerine bakarken ilk akla gelen şey, bağlanabilirlik konusunda nasıl olduğu oluyor. 2020 BMW 118d bağlanabilirlik özellikleri şöyle:
Kokpite baktığımızda alıştığımız BMW kokpitini görüyoruz. Modern, sade ve teknolojik duruyor. İç mekan kalitesi çok iyi. Bu kalite algısı hemen hissediliyor. Hız ve devir göstergesinin birbirine ters hareket etmesi ise ilginç ve özgün yorumlarını hak ediyor.
BMW 118d kokpitindeki düğmelerin kullanımı kolay. Ayrıca düğme yerleşimini kendi isteğinize ya da kullanım alışkanlığına göre değiştirebiliyorsunuz. iDrive sistemi gerçekten çok pratik.
Öncelikle koltuk konforu çok başarılı. Hatta dünya genelinde 118d kullananların yorumlarına baktığımızda özellikle koltukların epeyce övüldüğünü görüyoruz. Isıtmalı koltuklar opsiyon listesinde ama onlar da olmazsa olmaz gibi. Ayrıca koltukların yan destekleri ayarlanabilir yapıda. Koltuklarla ya da 118d’nin içi ile ilgili eleştiriler koltuk yapısının kilolu kişiler için dar olabileceği yönünde.
İç mekan konforu deyince akla ilk gelen detaylardan biri de elbette bagaj ile ilgili oluyor. BMW 118d bagajı ile Audi A3 Sportback bagaj hacmi aynı. BMW 118d bagajı 380 litre. Koltukları yatırınca 118d bagajı 1200 litreye kadar çıkıyor.
Güncel BMW 118d fiyat listesine BMW Türkiye resmi web sayfasında ulaşamadık. Model henüz ülkemize gelmedi. Ancak BMW 118i benzinli fiyat listesi aşağıdaki gibi.
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