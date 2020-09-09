2020 BMW 118d fiyatı ve özellikleri çok merak ediliyor. Markanın kompakt sınıfta çıkardığı yenilikçi modeli BMW 118d’nin 2020 versiyonu şık olduğu kadar teknolojik de. 100km’de ortalama 6,1 litre yakıt tüketimi yapan ve maksimum hız verisi 216km/s olan 2020 BMW 118d modelini detaylı olarak inceleyelim…

2020 BMW 118d FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

Audi A3, Mercedes A 200 d, VW Golf 2,0 TDi gibi rakipleri ile yola devam eden 2020 BMW 118d özellikleri ve fiyatı ile son günlerin en trend modellerinden biri. Peki, yeni BMW 118d bağlanabilirlik, teknoloji, motor, hızlanma, tüketim ve boyutlar konusunda nasıl?

BMW 118d BAĞLANABİLİRLİK

2020 BMW 118d fiyatı ve özelliklerine bakarken ilk akla gelen şey, bağlanabilirlik konusunda nasıl olduğu oluyor. 2020 BMW 118d bağlanabilirlik özellikleri şöyle:

Baz donanımda sunulan standart müzik sisteminde DAB özelliği opsiyonel olarak sunuluyor.

Bluetooth standart pakette var.

Kablosuz şarj için Almanya’da ek 400 Euro ile ilerlemek gerekiyor.

BMW online üzerinden araçla ilgili uygulamalar ücretsiz olarak indirilebiliyor.

BMW 118d İÇ MEKAN KONFORU NASIL?

Kokpite baktığımızda alıştığımız BMW kokpitini görüyoruz. Modern, sade ve teknolojik duruyor. İç mekan kalitesi çok iyi. Bu kalite algısı hemen hissediliyor. Hız ve devir göstergesinin birbirine ters hareket etmesi ise ilginç ve özgün yorumlarını hak ediyor.

BMW 118d kokpitindeki düğmelerin kullanımı kolay. Ayrıca düğme yerleşimini kendi isteğinize ya da kullanım alışkanlığına göre değiştirebiliyorsunuz. iDrive sistemi gerçekten çok pratik.