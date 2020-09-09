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2020 BMW 118d fiyatı ve özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.09.2020 07:17 | Son Güncelleme

2020 BMW 118d fiyatı ve özellikleri hakkında bilgi arayanlar için detaylı bir BMW 118d incelemesi...

2020 BMW 118d fiyatı ve özellikleri

2020 BMW 118d fiyatı ve özellikleri çok merak ediliyor. Markanın kompakt sınıfta çıkardığı yenilikçi modeli BMW 118d’nin 2020 versiyonu şık olduğu kadar teknolojik de. 100km’de ortalama 6,1 litre yakıt tüketimi yapan ve maksimum hız verisi 216km/s olan 2020 BMW 118d modelini detaylı olarak inceleyelim…

2020 BMW 118d FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

Audi A3, Mercedes A 200 d, VW Golf 2,0 TDi gibi rakipleri ile yola devam eden 2020 BMW 118d özellikleri ve fiyatı ile son günlerin en trend modellerinden biri. Peki, yeni BMW 118d bağlanabilirlik, teknoloji, motor, hızlanma, tüketim ve boyutlar konusunda nasıl?

BMW 118d BAĞLANABİLİRLİK

2020 BMW 118d fiyatı ve özelliklerine bakarken ilk akla gelen şey, bağlanabilirlik konusunda nasıl olduğu oluyor. 2020 BMW 118d bağlanabilirlik özellikleri şöyle:

  • Baz donanımda sunulan standart müzik sisteminde DAB özelliği opsiyonel olarak sunuluyor.
  • Bluetooth standart pakette var.
  • Kablosuz şarj için Almanya’da ek 400 Euro ile ilerlemek gerekiyor.
  • BMW online üzerinden araçla ilgili uygulamalar ücretsiz olarak indirilebiliyor.

BMW 118d İÇ MEKAN KONFORU NASIL?

Kokpite baktığımızda alıştığımız BMW kokpitini görüyoruz. Modern, sade ve teknolojik duruyor. İç mekan kalitesi çok iyi. Bu kalite algısı hemen hissediliyor. Hız ve devir göstergesinin birbirine ters hareket etmesi ise ilginç ve özgün yorumlarını hak ediyor.

Yeni BMW 118d

BMW 118d kokpitindeki düğmelerin kullanımı kolay. Ayrıca düğme yerleşimini kendi isteğinize ya da kullanım alışkanlığına göre değiştirebiliyorsunuz. iDrive sistemi gerçekten çok pratik.

Öncelikle koltuk konforu çok başarılı. Hatta dünya genelinde 118d kullananların yorumlarına baktığımızda özellikle koltukların epeyce övüldüğünü görüyoruz. Isıtmalı koltuklar opsiyon listesinde ama onlar da olmazsa olmaz gibi. Ayrıca koltukların yan destekleri ayarlanabilir yapıda. Koltuklarla ya da 118d’nin içi ile ilgili eleştiriler koltuk yapısının kilolu kişiler için dar olabileceği yönünde.

İç mekan konforu deyince akla ilk gelen detaylardan biri de elbette bagaj ile ilgili oluyor. BMW 118d bagajı ile Audi A3 Sportback bagaj hacmi aynı. BMW 118d bagajı 380 litre. Koltukları yatırınca 118d bagajı 1200 litreye kadar çıkıyor.

BMW 118d BOYUTLARI

  • Uzunluk: 4319 mm
  • Genişlik: 1799mm
  • Ön İz Açıklığı: 1565 mm
  • Dingil Mesafesi: 2670 mm
  • Yükseklik: 1434 mm

BMW 118d MOTOR ÖZELLİKLERİ

  • Motor: Turbo dizel
  • Silindir Subap: 4/16
  • Partikül Filtresi: Standart
  • Eksantrik Tahriki: Zincir
  • Motor Silindir Hacmi: 1995 cc
  • Maksimum Güç: 110 kW/150 HP 2500-4000 d/d
  • Maksimum Tork: 350Nm 1750 - 2500 d/d
  • Şanzıman ve Aktarma Yapısı: 8 ileri otomatik şanzıman
  • Yürüyen Aksam:
  • Önde: McPherson çapraz bağlantılar stabilizatör
  • Arkada: Çok kollu aks stabilizatör adaptif amortisör

BMW 118d HIZLANMA VERİLERİ

  • 0-50km/s Hızlanma: 2,9 sn
  • 0-100km/s Hızlanma: 8,3 sn
  • 0-150km/s Hızlanma: 18,8 sn
  • Maksimum Hız: 216km/s

BMW 118d GüRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ

  • Rölantide: 46dB (A)
  • Üçüncü viteste 50km/s’de: 59 dB (A)

BMW 118d FİYAT LİSTESİ

Güncel BMW 118d fiyat listesine BMW Türkiye resmi web sayfasında ulaşamadık. Model henüz ülkemize gelmedi. Ancak BMW 118i benzinli fiyat listesi aşağıdaki gibi.

  • Yeni BMW 118i benzinli fiyatı 366.500 TL (Sport Line donanımlı)
  • Yeni BMW 118i benzinli fiyatı 381.600 Tl (M Sport donanımlı)


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