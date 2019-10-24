HABER

2020 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2019 14:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin sunumuna başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin sunumuna başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın başkanlığında toplandı.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, toplantının başlangıcında, üzerinde, "Bütçede işçinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin, gençlerin adı yok", "Asgari ücretlinin 3 kuruşunu, halkın pazar sepetini, emeklinin mutfağını yağmalayan bütçe", "Yoksuldan toplayıp zengine dağıtan bütçeye hayır" yazılı dövizler gösterdi.

Parti sözcülerinin kısa konuşmalarının ardından Oktay, bütçe sunumuna başladı.

PARTNER Sevgilisinin gizli telefonunu buldu, skandal gerçek ortaya çıktı! İğrenç Sevgilisinin gizli telefonunu buldu, skandal gerçek ortaya çıktı! İğrenç
Tutuklu ve hükümlüler kaybettikleri zamanı okuyarak değerlendirecekTutuklu ve hükümlüler kaybettikleri zamanı okuyarak değerlendirecek
TBMM Başkanı Şentop, Parlamento Başkanları Konferansı aile fotoğrafındaTBMM Başkanı Şentop, Parlamento Başkanları Konferansı aile fotoğrafında
Anahtar Kelimeler:
2020 Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Diğer Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'mektup tepkisi: Siyasi sabotaj!

AK Parti'den çok sert 'mektup tepkisi!

İkinci yargı paketiyle ilgili son dakika gelişmesi! 'İnfaz' ve 'nafaka' düzenlemesi yeni pakatte

İkinci yargı paketiyle ilgili flaş gelişme

Erdal Aksünger'den canlı yayında tepki çeken açıklama: PYD terör örgütü değildir

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

CHP'li Özel'den Yılmaz Ateş'e tepki: Partiye ihanet etti

CHP'li Özel'den Yılmaz Ateş'e tepki: Partiye ihanet etti

İYİ Parti'den Soçi Mutabakatı'yla ilgili açıklama

İYİ Parti'den Soçi Mutabakatı'yla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.