2020'de 3 çift evlenmişti, bu yıl kimse başvurmadı! Bağcılar'da 29 Şubat'ta 'nikah' sessizliği... Kayıt defteri boş kaldı

Dört yılda bir olan 'artık yıl' 2024'e denk geldi. Şubat ayı bu sene 29 çekerken, çiftlerin evlilik planları da değişti. Her yıl aylar öncesinde dolan nikah kayıt defterleri bu yıl Şubat ayı sonunda boş kaldı.

EVLENECEK ÇİFTLER 29 ŞUBAT'I TERCİH ETMİYOR

Evlilik yıl dönümünü dört yılda bir kutlamayı istemeyen çiftler, nikah için 29 Şubat'ı tercih etmiyor. En mutlu gününü 29 Şubat'a denk getirmek istemeyen çiftler, başka tarihlere kayıt yaptırıyor.

KİMSE KAYIT YAPTIRMADI

Bu durumun en çarpıcı örneği Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda yaşanıyor. Her gün en az 10 nikahın kıyıldığı tesiste 29 Şubat için hiç kimsenin evlilik için kayıt yaptırmadı.

2020'DE SADECE 3 ÇİFT EVLENMİŞ

Belediye yetkilileri, o özel gün için salonun boş göründüğünü belirtti. Önceki yıllara bakıldığında 2020’de 3 kişinin bu tarihte nikah işlemi yaptırdığı bildirildi.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





