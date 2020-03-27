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2020 DGS ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı hangi tarihe ertelendi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 14:30 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınına karşı alınana önemler kapsamında çeşitli sınavlar erteleniyor. Bunlardan biri de DGS yani Dikey Geçiş Sınavı. Peki DGS ne zaman yapılacak? Sınavın yeni tarihi nedir?

2020 DGS ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı hangi tarihe ertelendi?

Koronavirüs salgınına karşı verilen savaşta insanların kalabalık ortamlarda bulunmasını gerektirecek durumların önüne geçilmeye çalışılıyor. Bu bağlamda ÖSYM’nin bünyesindeki sınavlar ertelendi. Ertelenen sınavlardan biri de DGS yani Dikey Geçiş Sınavı... Peki DGS ne zaman? İşte sınavın yeni tarihi ve sınavla ilgili detaylar...

DGS NE ZAMAN?

ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 DGS 9 Ağustos Pazar günü yapılacak.

DGS BİR DAHA ERTELENİR Mİ?

Sınavların bir daha ertelenmesi olasılığı her zaman olabilir ama bu sorunun cevabı virüsün Türkiye’deki seyri ile ilgili. Yetkililer önlemlerin devam etmesi gerektiğine karar verirlerse erteleme yeniden gündeme alınabilir.

DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sınavının ertelenmesi ile sınav yerlerinin açıklanması yani sınava giriş belgelerinin de yayımlanması ötelenmiş oldu. ÖSYM’nin genellikle sınav yerlerini sınavdan 7 ila 10 gün önce açıklıyor.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavların ertelenmesi doğal olarak sınav sonuç tarihlerinin değişmesine yol açıyor. Ancak ÖSYM henüz ertelenen sınavların sonuçlarının açıklanacağı tarihlerle ilgili bir açıklama yapmadı. ÖSYMÖ sınav takviminde ertelenen sınavların sonuç açıklama bölümü boş bırakılmış durumda.

DGS SINAVI KAÇ SORUDUR VE SÜRESİ NE KADAR?

DGS 60 matematik ve 60 Türkçe olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur. Sınav süresi 150 dakika yani 2 saat 30 dakikadır.

DGS’YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir

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