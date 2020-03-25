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2020 EKPSS ne zaman? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınav hangi tarihe ertelendi?

EĞİTİM HABERLERİ  | 25.03.2020 14:43 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınına karşı alınana önemler kapsamında çeşitli sınavlar erteleniyor. Bunlardan biri de EKPSS yani Engelli Kamu Personeli Seçme Sınav. Peki EKPSS ne zaman yapılacak? Sınavın yeni tarihi nedir?

2020 EKPSS ne zaman? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınav hangi tarihe ertelendi?

Koronavirüs salgınına karşı verilen savaşta insanların kalabalık ortamlarda bulunmasını gerektirecek durumların önüne geçilmeye çalışılıyor. Bu bağlamda ÖSYM’nin bünyesindeki sınavlar ertelendi. Ertelenen sınavlardan biri de EKPSS yani Engelli Kamu Personeli Seçme Sınav... Peki EKPSS ne zaman? İşte sınavın yeni tarihi ve sınavla ilgili detaylar...

EKPSS NE ZAMAN?

ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 EKPSS /1 sınavı 17 Mayıs Pazar günü yapılacak.

EKPSS BİR DAHA ERTELENİR Mİ?

Sınavların bir daha ertelenmesi olasılığı her zaman olabilir ama bu sorunun cevabı virüsün Türkiye’deki seyri ile ilgili. Yetkililer önlemlerin devam etmesi gerektiğine karar verirlerse erteleme yeniden gündeme alınabilir.

EKPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının ertelenmesi ile sınav yerlerinin açıklanması yani sınava giriş belgelerinin de yayımlanması ötelenmiş oldu. ÖSYM’nin genellikle sınav yerlerini sınavdan 7 ila 10 gün önce açıklıyor.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavların ertelenmesi doğal olarak sınav sonuç tarihlerinin değişmesine yol açıyor. Ancak ÖSYM henüz ertelenen sınavların sonuçlarının açıklanacağı tarihlerle ilgili bir açıklama yapmadı. ÖSYMÖ sınav takviminde ertelenen sınavların sonuç açıklama bölümü boş bırakılmış durumda.

EKPSS SINAVI KAÇ SORUDUR VE SÜRESİ NE KADAR?

Genel Yetenek Testi Soru Sayısı:

  • Türkçe 15
  • Matematik 15

Genel Kültür Testi Soru Sayısı:

  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (10 Soru)
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi (6 Soru)
  • Türk Kültür ve Medeniyetleri (3 Soru)
  • Türkiye Coğrafyası (5 Soru)
  • Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular (6 Soru)

Genel engelli, görme engelli ve ilköğretime başlama yaşı sonrası işitme engelli olan adaylar için içeriği aynı bir soru kitapçığı olacak ancak engel gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılacaktır. İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olan adaylar işitme engelliler için hazırlanan soru kitapçığını kullanacaklardır. Zihinsel engelli olan adaylar zihinsel engelliler için hazırlanan soru kitapçığını kullanacaklardır. Cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak; engel gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılacaktır.

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