2020 – EUS Ek yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası | İşte eczacılıkta uzmanlık eğitimi ek yerleştirme sonuçları

2020 Eczacılık Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) için ek yerleştirme tercihleri ise 26 Şubat – 4 Mart tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşti. 2020 Eczacılık Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) ek yerleştirme sonuçları ise 15 Mart itibariyle açıklandı. Adaylar, TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarını öğrenebiliyor.

2020 – EUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

2020-EUS NEDİR?

EUS, eczacılık fakültesinden mezun olmuş adayların katılabileceği bir sınavdır. Eczacılık fakültesinde lisans eğitimi almış kişiler eczacılık konularında uzmanlık eğitimi alabilmek için Eczacılıkta uzmanlık sınavına girmektedirler. Eczacılıkta uzmanlık sınavı taban puanlarına göre yeterli puanlara sahip adaylar, üniversitelerin uzmanlık eğitimi yapılacak programlarına yerleştirilirler.

EUS sınav sonuçlarına göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazanan adaylar Klinik Eczacılık veya Fitofarmasi alanlarında, kazandıkları eczacılık fakültelerinde 3 yıllık bir eğitim sürecine başlarlar.