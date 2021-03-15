2020 – EUS Ek yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası | İşte eczacılıkta uzmanlık eğitimi ek yerleştirme sonuçları

2020 Eczacılık Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) için ek yerleştirme tercihleri ise 26 Şubat – 4 Mart tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşti. 2020 Eczacılık Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) ek yerleştirme sonuçları ise 15 Mart itibariyle açıklandı. Adaylar, TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarını öğrenebiliyor.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
EUS, eczacılık fakültesinden mezun olmuş adayların katılabileceği bir sınavdır. Eczacılık fakültesinde lisans eğitimi almış kişiler eczacılık konularında uzmanlık eğitimi alabilmek için Eczacılıkta uzmanlık sınavına girmektedirler. Eczacılıkta uzmanlık sınavı taban puanlarına göre yeterli puanlara sahip adaylar, üniversitelerin uzmanlık eğitimi yapılacak programlarına yerleştirilirler.
EUS sınav sonuçlarına göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazanan adaylar Klinik Eczacılık veya Fitofarmasi alanlarında, kazandıkları eczacılık fakültelerinde 3 yıllık bir eğitim sürecine başlarlar.
EUS sınavı 100 sorudan oluşmaktadır. Adaylara eczacılık derslerindeki soru çözümleri için 135 dakika hak tanınmaktadır. EUS sınavı nedir sorusu ile aranan cevaplardan bir tanesi de sınavın başlı başına uzmanlık eğitimi için yeterli olup olmayacağıdır. Eczacılıkta uzmanlık sınavında başarılı olabilmek için adayların aynı zamanda ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavlarında da 100 puan üzerinden en az 50 puan alması gerekmektedir. Adaylar sınav başvurularını belirtilen sınav başvuru tarihlerinde ÖSYM internet sitesi üzerinden veya ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerinden yapabilmektedirler.
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