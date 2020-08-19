HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 2020 Eylül ayı hacamat takvimi - Eylül ayında hangi günler hacamat yapılır?

2020 Eylül ayı hacamat takvimi - Eylül ayında hangi günler hacamat yapılır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.08.2020 10:16 | Son Güncelleme

Son günlerde tekrar popüler olan hacamatın vatandaşlar arasında ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Belirli günlerde yapılması önerilen hacamatın 2020 Eylül ayı takvimi araştırılmaya başlandı. Halsizlik ve ağrılar gibi birçok hastalığa şifa olan hacamatı tarihi ve günleri oldukça önemli. Peki 2020 Eylül ayı hacamat tarihleri nedir? Hangi günler hacamat yapılır hangi günler yapılmaz?

2020 Eylül ayı hacamat takvimi - Eylül ayında hangi günler hacamat yapılır?

Vatandaşlar arasında alternatif tıpta en çok tercih edilen hacamat tedavisinin geçmişi çok eski dönemlere dayanıyor. Deriden vakum yoluyla kan alınması ile yapılan hacamatın hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Hacamat genelde sırtta, iki omuz arasında ya da başın arkasına yapılıyor. Eylül ayının gelmesiyle birlikte hacamat yapmak isteyen vatandaşlar 2020 Eylül hacamat takvimi nedir araştırmalarına başladı. Eylül 2020 hacamat tarihleri nedir sorusu ve detayları haberimizde…

Hacamat neden modern tıpta yok?

Vatandaşlar arasında oldukça yoğun bir şekilde kullanılan hacamatla tedavi yöntemi, deneysel çalışmaların yetersiz olmasından dolayı henüz modern tıpta yerini almadı. Bazı vatandaşlar kan vermekle hacamatın aynı işlem olduğunu söylese de aslında ikisi çok farklı uygulamalardır. Bir kişi kan verirken venöz kan vermektedir.

Hacamat nasıl yapılır?

Uygulama yapılacak deri öncelikle bir neşter yardımıyla çizilir. Ardından büyük bir ağzı olan bir bardak ya da şişe ile emme gücü oluşturulur ve şikayetçi olduğunuz bölgedeki kan alınır. Ülkemizde geleneksel olarak dönem dönem bir çok vatandaşın isteyerek ve memnun kalarak yaptırdığı bir tedavi yöntemidir.

Hacamat hangi bölgelere yapılır?

Hacamat genelde rahatsızlık hissedilen bölgeye uygulanır. Fakat hacamat yaptıran tecrübeli vatandaşlar, ilk kez yaptıracak olan kişilerin sırtın üst kısmına yapılmasını önerir. Kafaya da hacamat uygulanır fakat bu yöntem pek tavsiye edilmeyen bir yöntemdir.

Hacamat ne demek?

Hacamat kelime anlamı olarak “emmek” demektir. Arapça bir kelime olan hacamatın diğer bir anlamı da “normal formuna getirmektir”

Hacamat hangi hastalıklara iyi gelir?

Hacamatın uygulandığı bir çok hastalık vardır. Hacamat, halsizlik, vücut ağrıları, gece körlüğü, alaca, baş ağrısı, diş, göz, kulak gibi hastalıklara iyi gelmektedir.

Hacamat günleri önemlidir!

*Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri hacamat tedavisi yapılmaz

*Hacamat tedavisi hicri ayın 5 ile 25. günleri arasında yapılmalıdır. Hicri ayın; 17, 19 ve 21. günleri en etkili günlerdir

*Salı gününe denk gelen Hicri ayının 17. günü HACAMAT ALTIN GÜNÜDÜR.

*Tedavi amaçlı yapılacak olan hacamat tedavisinde gün gözetmeksizin hacamat tedavisi olunabilir.

Eylül 2020 hangi günler hacamat yapılmalı?

Eylül ayına yaklaşacağımız şu günlerde hangi tarihlerde hacamat yapılacağı merak konusu oldu. Peki Eylül ayında hangi tarihlerde hacamat yapılmalı? Eylül ayında en etkili hacamat günleri; 5 Eylül 2020, 7 Eylül 2020 ve 10 Eylül 2020 tarihleridir.

Kimlere hacamat yapılmaz?

Hacamat regli döneminde olan kadınlara ve bazı hastalık gruplarına uygulanmaz. İşte Hacamat yapılmayacak durumlar;

*Kalp pili takılı hastalara

*Aşırı heyecanı olanlara

*Kan tutan kişilere

*Panik atak geçirenlere

*Diyaliz ve hemofili hastalarına

*Dinç ve kuvvetli olanlar hariç 60 yaşın üzerinde olup da hayatında hiç hacamat yaptırmamış olanlara,

*Hamile kadınlara

*Organ nakli olanlara

*Pıhtılaşma zamanı düşük kimselere

*Eskiden oluşmuş kataraktı olanlara,

*Regl (adetliyken) döneminde olanlara

*12 aylık olana kadar yapılmaz

*Düşük tansiyon hastalığı olan kişilere

*Kemoterapi görenlere

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Benim sayemde röportaj veriyorsun' demişti! İrem Derici'ye yanıt 'Benim sayemde röportaj veriyorsun' demişti! İrem Derici'ye yanıt
Ünlü doktor paylaştı! İşte medikal detoksun ipuçlarıÜnlü doktor paylaştı! İşte medikal detoksun ipuçları
Baş ağrısından kurtulmak mümkün!Şakaklarınıza bu yağı sürünce...Baş ağrısından kurtulmak mümkün!Şakaklarınıza bu yağı sürünce...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita istifa etti
Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita istifa etti
İki aile arasında nişan atma kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
İki aile arasında nişan atma kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
Bir devir sona eriyor
Bir devir sona eriyor
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Belediye Başkanı Oflaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Belediye Başkanı Oflaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”
“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”
Hepsi çocukların midesinden çıktı! Görenleri şoke eden manzara
Hepsi çocukların midesinden çıktı! Görenleri şoke eden manzara
Duş almayı bırakan doktor cildi böyle değişti
Duş almayı bırakan doktor cildi böyle değişti
Dudak şişmesi : Neden olur, nasıl geçer?
Dudak şişmesi : Neden olur, nasıl geçer?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Ünlü doktor, medikal detoksun ipuçlarını paylaştı! Etkili sonuç için...
Ünlü doktor paylaştı! İşte medikal detoksun ipuçları
Çok çay içmek kansızlığa sebep olur mu? Uzmanlardan önemli bir uyarı geldi...
Çok çay içmek kansızlığa sebep olur mu? Uzmanlardan önemli uyarı
Yağlı yemek yedikten sonra bu hataları sakın yapmayın! Soğuk bir şey yerseniz...
Yağlı yemek yedikten sonra bu hataları sakın yapmayın!
Sırt ağrısı çekenler için en iyi seks pozisyonları
Sırt ağrısı çekenler için en iyi seks pozisyonları
İlginç hastalık: 2 ayda bir içmeden sarhoş oluyor
2 ayda bir içmeden sarhoş oluyor
Obezite ameliyatında yeni araştırma: Erken ölüm riskini önlüyor
'Obezite ameliyatı erken ölüm riskini önleyebilir'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.