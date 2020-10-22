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2020 KPSS puan sınırı... Memur olmak için 2020 KPSS puanı kaç olmalı? 2020 KPSS’de kaç puanla atama oluyor?

EĞİTİM HABERLERİ  | 22.10.2020 15:34 | Son Güncelleme

KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından memur olmak isteyen adaylar, memur olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekiyor araştırmasını yapıyor. Memur olmak için 2020 KPSS puanı kaç olmalı? 2020 KPSS’de kaç puanla atama oluyor? İşte detaylar...

2020 KPSS puan sınırı... Memur olmak için 2020 KPSS puanı kaç olmalı? 2020 KPSS’de kaç puanla atama oluyor?

KPSS'den kaç puan alınırsa memur olunur sorusunun cevabı, KPSS 2020 lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak konusu oldu. Kamu kurumlarında çalışmak ve memur olmak isteyen vatandaşların KPSS sınavında belirli bir puan alması gerekiyor. 2020 KPSS’de kaç puanla atama olur? Kamu kuruluşlarına memur alımları A grubu ve B grubu gibi iki farklı şekilde biliniyor olsa da aslında gerçek oldukça farklı çünkü kurum ve kuruluşların KPSS puanlarına göre memur alım puanları değişiyor. Peki **Memur olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekir?

2020 KPSS'DE KAÇ PUANLA ATAMA OLUR?

22 Ekim tarihinde Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının erişime açılmasının ardından vatandaşlar KPSS 2020 lisans puanı hesaplamaya başladı. Devlet dairesinde ya da kamu kurumlarında çalışmak isteyen memur adaylarının bunun için belirli bir KPSS puanı alması gerekiyor. Memur olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekir? Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak için kişilerin KPSS sınavından en az 60 puan alması şart koşuluyor. 2020 KPSS'de kaç puanla atama olur?

MEMUR OLMAK İÇİN KPSS'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

KPSS 2020 lisans sınav sonucuna göre bir kuruma yerleşerek memur olmak isteyen adaylar, memur olmak için en az kaç puan almak gerekiyor araştırıyor. Memur atamalarında kurumların tercihi genelde puan sıralamasına göre oluyor. Yani alımlar en yüksek KPSS puanından itibaren başlıyor. KPSS'de en düşük 60 puan almak gerekirken memurluk için belirlenen taban puan da 60'tır. KPSS lisans sınavından 60 puan altında puan alan adaylar kamu kurum ve kuruluşlarına başvuramazlar.

2020 KPSS ATANMAK İÇİN NE KADAR PUAN GEREKİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda en düşük 60 puan alan adayların memurluk için başvuru şartlarında puan şartını tamamlamış oluyor. Bu arada KPSS puanı her kuruma göre değişebiliyor. En az 60 puan alanlar atanamıyor. Genellikle atamalar en yüksek puandan itibaren yapılıyor. Kamu memur atamalarında KPSS en düşük taban puanı 60'dır.

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