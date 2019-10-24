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2020 LGS ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı sınav tarihini duyurdu

EĞİTİM HABERLERİ  | 24.10.2019 09:01 | Son Güncelleme

'2020 LGS ne zaman?' sorusu yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı 'son dakika' olarak yaptığı duyuruda 2020 LGS merkezi sınav tarihini 7 Haziran 2020 olarak açıkladı.

2020 LGS ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı sınav tarihini duyurdu

Liseye geçiş yapabilmek için sınava hazırlanan öğrenciler ve veliler "LGS ne zaman yapılacak? 2020 LGS sınav tarihi ne zaman?" sorularına yanıt arıyordu. Beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi.

2020 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi.

LGS SORU DAĞILIMI VE SAYISI

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2019 yılında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı.

Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılanan bu yeni uygulamaya, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu yıl da her ay örnek soru kitapçığı yayımlayarak devam edecek.


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