HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2020 LGS sınavında çıkan soruların cevap anahtarı, sonuçlar ne zaman açıklanır?

2020 LGS sınavında çıkan soruların cevap anahtarı, sonuçlar ne zaman açıklanır?

EĞİTİM HABERLERİ  | 20.06.2020 10:52 | Son Güncelleme

8. sınıf öğrencilerinin bugün girdiği 2020 LGS sınavında çıkan soruların cevapları nedir, 2020 LGS puan hesaplama nasıl yapılır, 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanır, LGS sınavı cevap anahtarı paylaşıldı mı, LGS sözel ve sayısal soru kitapçığı yayımlandı mı... İşte LGS son dakika haberimiz...

2020 LGS sınavında çıkan soruların cevap anahtarı, sonuçlar ne zaman açıklanır?

Bugün sınava giren 8. sınıf öğrencilerinin merak ettiği soruların başında; 2020 LGS sınavında çıkan soruların cevapları nedir, 2020 LGS puan hesaplama nasıl yapılır, 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanırLGS sınavı cevap anahtarı paylaşıldı mı, LGS sözel ve sayısal soru kitapçığı yayımlandı mı... soruları geldi.

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB’nın LGS yani Liselere Giriş Sınavı bugün 20 Haziran tarihi itibariyle yapılıyor. Sınava büyük heyecanla başlayan 8. Sınıf öğrencileri 2020 LGS sonuç tarihi, 2020 LGS puan hesaplama yöntemine yönelik araştırmalar yapmaya başladı. 2020 LGS sınavı cevapları ve cevap anahtarını da merak eden öğrenciler bir an önce kaç puan aldıklarını hesaplamak istiyor. Peki LGS sınavı cevap anahtarı paylaşıldı mı, LGS sözel ve sayısal soru kitapçığı yayımlandı mı? Merkezi sınava katılan öğrencilerin puan hesaplama yöntemi ve sonuç öğrenme klavuzu haberimizde…

**2020 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

**

MEB’in verdiği bilgiye göre LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Peki 2020 LGS’de çıkan sorular ve cevap anahtarları paylaşılacak mı?

Merkezî Sınav sonuçlarının 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edileceği bilgisini paylaşmıştık. LGS sınav soru ve cevaplarının ne zaman ve nereden paylaşılacağına dair şu an için MEB’den bir açıklama gelmedi. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 2020 LGS sınavı soruları ve cevap anahtarı için son dakika açıklaması geldiğinde paylaşacağız.

**LGS sınav sonucu posta yoluyla gönderilecek mi?
**

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır. Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ‐2020 Sayfa | 13

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı
2020 Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran faaliyetler nedir?2020 Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran faaliyetler nedir?
21 Haziran yaz gün dönümü nedir? Günler uzar mı kısalır mı?21 Haziran yaz gün dönümü nedir? Günler uzar mı kısalır mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsü hiçe saydılar! Gece yarısı baskın

Koronavirüsü hiçe saydılar! Gece yarısı baskın

DSÖ'den kritik açıklama: Dünya yeni ve tehlikeli aşamada

DSÖ'den kritik açıklama: Dünya yeni ve tehlikeli aşamada

Kan donduran cinayet! 6 yıl sonra yakalandı

Kan donduran cinayet! 6 yıl sonra yakalandı

Görüntüler dehşete düşürmüştü! Yakalandı

Görüntüler dehşete düşürmüştü! Yakalandı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Koronavirüs korkusundan özel uçakla tatile gitti! Lüks araçlarını da götürdü

Koronavirüs korkusundan özel uçakla tatile gitti! Lüks araçlarını da götürdü

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 1 Haziran'dan itibaren açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 1 Haziran'dan itibaren açılıyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

MEB duyurdu! Bir sınav daha ertelendi

MEB duyurdu! Bir sınav daha ertelendi

Sınava girerken okunacak dualar nelerdir?

Sınava girerken okunacak dualar nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
LGS kaç dakika sürecek? Lise giriş sınavı 2. oturum saat kaçta başlıyor?

LGS 2. oturum saat kaçta başlıyor? LGS kaçta bitecek?

LGS sınavında ilk oturum sona erdi

LGS sınavında ilk oturum sona erdi

Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran yeni faaliyetler neler?

2020 Öğretmenlerin hizmet puanlarını artıran faaliyetler nedir?

AÖF yurtdışı sınavlarını online mı yapacak?

2020 Yılı Açık Öğretim Kurumları Yurt Dışı Sınavları Yazısı

Eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor! İşte yeni dönem takvimi

Eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor! İşte yeni dönem takvimi

TC ile karne sorgulama 2020 2. dönem karne görüntüleme ekranı

2020 2. karne notları nasıl, nereden öğrenilir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.