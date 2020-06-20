2020 LGS sınavında çıkan soruların cevap anahtarı, sonuçlar ne zaman açıklanır?

Bugün sınava giren 8. sınıf öğrencilerinin merak ettiği soruların başında; 2020 LGS sınavında çıkan soruların cevapları nedir, 2020 LGS puan hesaplama nasıl yapılır, 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanırLGS sınavı cevap anahtarı paylaşıldı mı, LGS sözel ve sayısal soru kitapçığı yayımlandı mı... soruları geldi. LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?



MEB’nın LGS yani Liselere Giriş Sınavı bugün 20 Haziran tarihi itibariyle yapılıyor. Sınava büyük heyecanla başlayan 8. Sınıf öğrencileri 2020 LGS sonuç tarihi, 2020 LGS puan hesaplama yöntemine yönelik araştırmalar yapmaya başladı. 2020 LGS sınavı cevapları ve cevap anahtarını da merak eden öğrenciler bir an önce kaç puan aldıklarını hesaplamak istiyor. Peki LGS sınavı cevap anahtarı paylaşıldı mı, LGS sözel ve sayısal soru kitapçığı yayımlandı mı? Merkezi sınava katılan öğrencilerin puan hesaplama yöntemi ve sonuç öğrenme klavuzu haberimizde… **2020 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ** MEB’in verdiği bilgiye göre LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Peki 2020 LGS’de çıkan sorular ve cevap anahtarları paylaşılacak mı?

Merkezî Sınav sonuçlarının 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edileceği bilgisini paylaşmıştık. LGS sınav soru ve cevaplarının ne zaman ve nereden paylaşılacağına dair şu an için MEB’den bir açıklama gelmedi. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 2020 LGS sınavı soruları ve cevap anahtarı için son dakika açıklaması geldiğinde paylaşacağız. **LGS sınav sonucu posta yoluyla gönderilecek mi? ** Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır. a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur. c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir. ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır. Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ‐2020 Sayfa | 13