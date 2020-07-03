2020 MSÜ sonuçları açıklandı! MSÜ taban puanları belli oldu

ÖSYM, MSÜ sonuçları için heyecanlı bekleyişi sona erdirdi ve sonuçların açıklandığını duyurdu. Sınavın ardından merakla sonuçların paylaşılmasını bekleyen adaylar böylece derin bir nefes aldı. MSÜ sınav sonuçları, 2 Temmuz Perşembe günü, saat 17.00'de ÖSYM Sonuç sayfasından adayların erişimine açıldı. Sonuçların yanı sıra MSÜ sınavına kaç kişi girdi, sorusu ve taban puanları da belli oldu. Ayrıca adaylar sınavda sorulara verdikleri yanıtları da bu süreçte inceleme fırsatı bulacaklar.

MSÜ sonuçları ÖSYM Sonuç sayfasında

14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavının ardından beklenen sonuçlar açıklandı. 2020 MSÜ sonuçları, ÖSYM Sonuç sayfasından görüntülenebilecek. Adaylar sonuçları T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifrelerini kullanarak öğrenebilecekler.

Cevap kağıtları paylaşıldı

ÖSYM adaylarla MSÜ sınav cevap kağıtlarını ve adayların verdikleri cevapları da paylaştı. Böylece sınava giren adaylar hem kendi cevaplarını hem de doğru cevapları görme fırsatı buldu. Adaylar 2 Temmuz'dan itibaren 10 gün süreyle cevap kağıtlarını inceleyebilecekler.