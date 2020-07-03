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  4. 2020 MSÜ sonuçları açıklandı! MSÜ taban puanları belli oldu

2020 MSÜ sonuçları açıklandı! MSÜ taban puanları belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 10:26 | Son Güncelleme

MSÜ sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve ÖSYM Sonuç sayfasından MSÜ sonuçları ile cevap kağıtları adayların erişimine açıldı. Eğitimine askeri okullarda devam etmek isteyen adayların heyecanla beklediği MSÜ sınav sonuçları sonrasında adaylar ÖSYM Sonuç sayfasına akın etti. Adaylar 10 gün süreyle cevap kağıtlarını inceleyebilecek ve sorulara verdikleri yanıtları görme şansına sahip olacaklar. Peki 2020 MSÜ taban puanları nasıl oldu? MSÜ sınavına kaç kişi girdi? İşte detaylar...

2020 MSÜ sonuçları açıklandı! MSÜ taban puanları belli oldu

ÖSYM, MSÜ sonuçları için heyecanlı bekleyişi sona erdirdi ve sonuçların açıklandığını duyurdu. Sınavın ardından merakla sonuçların paylaşılmasını bekleyen adaylar böylece derin bir nefes aldı. MSÜ sınav sonuçları, 2 Temmuz Perşembe günü, saat 17.00'de ÖSYM Sonuç sayfasından adayların erişimine açıldı. Sonuçların yanı sıra MSÜ sınavına kaç kişi girdi, sorusu ve taban puanları da belli oldu. Ayrıca adaylar sınavda sorulara verdikleri yanıtları da bu süreçte inceleme fırsatı bulacaklar.

MSÜ sonuçları ÖSYM Sonuç sayfasında

14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavının ardından beklenen sonuçlar açıklandı. 2020 MSÜ sonuçları, ÖSYM Sonuç sayfasından görüntülenebilecek. Adaylar sonuçları T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifrelerini kullanarak öğrenebilecekler.

Cevap kağıtları paylaşıldı

ÖSYM adaylarla MSÜ sınav cevap kağıtlarını ve adayların verdikleri cevapları da paylaştı. Böylece sınava giren adaylar hem kendi cevaplarını hem de doğru cevapları görme fırsatı buldu. Adaylar 2 Temmuz'dan itibaren 10 gün süreyle cevap kağıtlarını inceleyebilecekler.

2020 MSÜ taban puanları belli oldu

Erkek adaylar için taban puanları

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 347,20946

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:280,42583

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:280,42583

KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 273,17193

Kadın adaylar için taban puanlar

HAVA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:415,11526

KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:382,35558

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 382,35558

KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan:363,31285

MSÜ sınavına kaç kişi girdi?

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, "MSÜ sınavına kaç kişi girdi?" sorusuna da yanıt arıyor. 14 Haziran'da yapılan sınav öncesinde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınava girecek öğrenci sayısını 451 bin 272 olarak duyurmuştu.

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