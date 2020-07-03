2020 MSÜ sonuçları açıklandı! MSÜ taban puanları belli oldu

ÖSYM, MSÜ sonuçları için heyecanlı bekleyişi sona erdirdi ve sonuçların açıklandığını duyurdu. Sınavın ardından merakla sonuçların paylaşılmasını bekleyen adaylar böylece derin bir nefes aldı. MSÜ sınav sonuçları, 2 Temmuz Perşembe günü, saat 17.00'de ÖSYM Sonuç sayfasından adayların erişimine açıldı. Sonuçların yanı sıra MSÜ sınavına kaç kişi girdi, sorusu ve taban puanları da belli oldu. Ayrıca adaylar sınavda sorulara verdikleri yanıtları da bu süreçte inceleme fırsatı bulacaklar.
14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavının ardından beklenen sonuçlar açıklandı. 2020 MSÜ sonuçları, ÖSYM Sonuç sayfasından görüntülenebilecek. Adaylar sonuçları T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifrelerini kullanarak öğrenebilecekler.
ÖSYM adaylarla MSÜ sınav cevap kağıtlarını ve adayların verdikleri cevapları da paylaştı. Böylece sınava giren adaylar hem kendi cevaplarını hem de doğru cevapları görme fırsatı buldu. Adaylar 2 Temmuz'dan itibaren 10 gün süreyle cevap kağıtlarını inceleyebilecekler.
HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 347,20946
KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:280,42583
DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:280,42583
KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 273,17193
HAVA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:415,11526
KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:382,35558
DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 382,35558
KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan:363,31285
MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, "MSÜ sınavına kaç kişi girdi?" sorusuna da yanıt arıyor. 14 Haziran'da yapılan sınav öncesinde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınava girecek öğrenci sayısını 451 bin 272 olarak duyurmuştu.