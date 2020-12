GTA San Andreas hileleri neler? İşte en zorlu anlarda yardıma koşacak GTA San Andreas hileleri

GTA San Andreas Rockstar Games'in belki de en değerli oyunlarından biri. Yanlış anlamayın, böyle dememizin nedeni oyunun yapımcısına kazandırdığı yüklü miktarlar değil. Bizim buradaki kastımız, GTA San Andreas'ın şu an iş hayatının birçok pozisyonunda yer alan kişilerin ya da sokaktan geçerken göz göze geldiğimiz ama birbirimizi tanımadığımız nice insanın kalbinde yer edinmiş olması. Oyun kadar, GTA San Adreas fanlarının bir çırpıda sayabileceği bir şey daha var; O da GTA San Andreas hileleri.

GTA San Andreas hileleri oyunla birlikte zamana karşı direndi. GTA 6'nın konuşulduğu günümüzde hala birçok insan, eski günleri yad etmek amacıyla GTA San Andreas'ta bisikletine binip San Andreas şehrinde vakit geçiriyor. Biz de onları düşünerek bir sürpriz hazırladık ve GTA San Andreas hilelerini bir araya getirdik. İşte GTA San Andreas bilinmeyen hileleri!

GTA SAN ANDREAS HİLELERİ 2020

Motor Hilesi

GTA San Andreas hileleri 2020 arasında ATV motor hilesiyle başlamak gerek. Zira GTA evreninde hız her şeyden önce geliyor neredeyse. Bunun için ''AKJJYGLC'' yazmak yeterli oluyor. Böylece CJ'e bir ATV motor hediye edebilir, şehrin dört bir yanını turlayabilirsiniz.

Gemi Hilesi

GTA San Andreas'ın bu hilesine GORA filmindeki ''Gemi biraz sola mı çekiyor Kuna?'' sorusuna ''Ne gemisi abi?'' diye cevap veren Kuna gibi tepki verebilirsiniz. Ancak GTA San Andreas hileleri arasında gemi hilesi de mevcut. Oyun içinde ''KGGGDKP'' yazdığınızda bir Hovercraft'a yani bir gemiye sahip olacaksınız. Aman ıslanmayın!

Minigun Hilesi

Minigun, GTA San Andreas oyuncuları tarafında hep bir tercih sebebi olmuştur. Sizin de tercihiniz Minigun ise minigun hilesini yazarak bu silaha ulaşmanız mümkün. Bunun için ise ''UZUMYMW'' yazmanız gerek.

Tamir etme hilesi

''HESOYAM''... Bu hileyi San Andreas oyuncularının neredeyse tamamı bilir, bilmeyen de bir yerlerden elbet duymuştur. HESOYAM, tamir hilesi olarak araba tamiri sağlarken baş karakterimizin canına can da katar. Ne diyor Azer Bülbül; Canımı canıma katarcasına...

Yolcu uçağı hilesi

San Andreas'ta yolcu uçağı, birçok şey gibi hile ile çağırılacak bir şey değil. Fakat yine de bir uçak uçurmak için, JUMPJET yazarak ses ışını aşan cinsten bir uçakla San Andreas semalarında gezebilirsiniz.

Ölümsüzlük hilesi

BAGUVIX bunun için yeterli olacaktır. Böylece San Andreas evreninde hiçbir güç sizi öldüremeyecek.

Tank hilesi

GTA San Andreas oyuncusu musunuz? Tank alıp şehrin altını üstüne mi getirmek istiyorsunuz? Tank hilesi ''AIWPRTON''ı yazın, Hızlı ve Öfkeli 6'daymışcasına Tank ile maceralara atılın.

Para hilesi

Şehrin en zengini olmak GTA San Andreas'ta birkaç klavye dokunuşuna bakıyor. Yani HESOYAM yazmanız yeterli oluyor. Bu hile, aynı zamanda tamir etme hilesi olarak da kullanılabiliyor.

Kas hilesi

Eğer GTA San Andreas oynuyorsanız, Amino asidi her zerresine kadar hissetmiş bir CJ için ''JYSDSOD'' yazın.

Helikopter hilesi

Uçak hilesi yazmak sizi memnun etmediyse ya da uçakla vakit geçirmekten sıkıldıysanız sizi bir de helikoptere alalım. OHDUDE yazdığınızda bir helikopter sahibi olacaksınız. Bu hileyi yazacaklara iyi eğlenceler şimdiden.