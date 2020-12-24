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GTA San Andreas hileleri neler? İşte en zorlu anlarda yardıma koşacak GTA San Andreas hileleri

23.12.2020 17:53 | Son Güncelleme:
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GTA San Andreas hileleri neler? İşte en zorlu anlarda yardıma koşacak GTA San Andreas hileleri

GTA San Andreas hileleri bir nesil tarafından çarpım tablosu gibi ezberlendi. Biz de sizler için Rockstar Games'in unutulmaz oyunu GTA San Andreas'ın motor hilesi, gemi hilesi, minigun hilesi, yolcu uçağı hilesi, para, kas, helikopter ve tamir etme hilesinden oluşan GTA San Andres hileleri listesini hazırladık. İşte ölümsüzlük, hatta tank bile getiren GTA San Andreas hileleri 2020!

GTA San Andreas Rockstar Games'in belki de en değerli oyunlarından biri. Yanlış anlamayın, böyle dememizin nedeni oyunun yapımcısına kazandırdığı yüklü miktarlar değil. Bizim buradaki kastımız, GTA San Andreas'ın şu an iş hayatının birçok pozisyonunda yer alan kişilerin ya da sokaktan geçerken göz göze geldiğimiz ama birbirimizi tanımadığımız nice insanın kalbinde yer edinmiş olması. Oyun kadar, GTA San Adreas fanlarının bir çırpıda sayabileceği bir şey daha var; O da GTA San Andreas hileleri.

GTA San Andreas hileleri oyunla birlikte zamana karşı direndi. GTA 6'nın konuşulduğu günümüzde hala birçok insan, eski günleri yad etmek amacıyla GTA San Andreas'ta bisikletine binip San Andreas şehrinde vakit geçiriyor. Biz de onları düşünerek bir sürpriz hazırladık ve GTA San Andreas hilelerini bir araya getirdik. İşte GTA San Andreas bilinmeyen hileleri!

GTA SAN ANDREAS HİLELERİ 2020

Motor Hilesi
GTA San Andreas hileleri 2020 arasında ATV motor hilesiyle başlamak gerek. Zira GTA evreninde hız her şeyden önce geliyor neredeyse. Bunun için ''AKJJYGLC'' yazmak yeterli oluyor. Böylece CJ'e bir ATV motor hediye edebilir, şehrin dört bir yanını turlayabilirsiniz.
Gemi Hilesi
GTA San Andreas'ın bu hilesine GORA filmindeki ''Gemi biraz sola mı çekiyor Kuna?'' sorusuna ''Ne gemisi abi?'' diye cevap veren Kuna gibi tepki verebilirsiniz. Ancak GTA San Andreas hileleri arasında gemi hilesi de mevcut. Oyun içinde ''KGGGDKP'' yazdığınızda bir Hovercraft'a yani bir gemiye sahip olacaksınız. Aman ıslanmayın!
Minigun Hilesi
Minigun, GTA San Andreas oyuncuları tarafında hep bir tercih sebebi olmuştur. Sizin de tercihiniz Minigun ise minigun hilesini yazarak bu silaha ulaşmanız mümkün. Bunun için ise ''UZUMYMW'' yazmanız gerek.
Tamir etme hilesi
''HESOYAM''... Bu hileyi San Andreas oyuncularının neredeyse tamamı bilir, bilmeyen de bir yerlerden elbet duymuştur. HESOYAM, tamir hilesi olarak araba tamiri sağlarken baş karakterimizin canına can da katar. Ne diyor Azer Bülbül; Canımı canıma katarcasına...
Yolcu uçağı hilesi
San Andreas'ta yolcu uçağı, birçok şey gibi hile ile çağırılacak bir şey değil. Fakat yine de bir uçak uçurmak için, JUMPJET yazarak ses ışını aşan cinsten bir uçakla San Andreas semalarında gezebilirsiniz.
Ölümsüzlük hilesi
BAGUVIX bunun için yeterli olacaktır. Böylece San Andreas evreninde hiçbir güç sizi öldüremeyecek.
Tank hilesi
GTA San Andreas oyuncusu musunuz? Tank alıp şehrin altını üstüne mi getirmek istiyorsunuz? Tank hilesi ''AIWPRTON''ı yazın, Hızlı ve Öfkeli 6'daymışcasına Tank ile maceralara atılın.
Para hilesi
Şehrin en zengini olmak GTA San Andreas'ta birkaç klavye dokunuşuna bakıyor. Yani HESOYAM yazmanız yeterli oluyor. Bu hile, aynı zamanda tamir etme hilesi olarak da kullanılabiliyor.
Kas hilesi
Eğer GTA San Andreas oynuyorsanız, Amino asidi her zerresine kadar hissetmiş bir CJ için ''JYSDSOD'' yazın.
Helikopter hilesi
Uçak hilesi yazmak sizi memnun etmediyse ya da uçakla vakit geçirmekten sıkıldıysanız sizi bir de helikoptere alalım. OHDUDE yazdığınızda bir helikopter sahibi olacaksınız. Bu hileyi yazacaklara iyi eğlenceler şimdiden.

GTA SAN ANDREAS BÜTÜN HİLELER

  • AEZAKMI - Polisleri atlatırsınız.
  • HESOYAM - Can, Zırh ve Para verir.
  • RIPAZHA – Araçla uçarsınız.
  • ROCKETMAN - Jetpack'iniz olur.
  • BAGUVIX - Ölümsüzlük hilesidir.
  • AEDUWNV - Acıkmak nedir unutursunuz.
  • CVWKXAM - Sınırsız oksijen sağlar.
  • LJSPQK - 6 yıldızla polis tarafından aranırsınız.

GTA SAN ANDREAS ARABA HİLELERİ

  • AKJJYGLC- Atv verir.
  • JUMPJET- Roket Uçak (Hydra) verir.
  • RZHSUEW- Golf arabası (Caddy) verir.
  • AIWPRTON- Tank (Rhino) verir.
  • JQNTDMH- Jip (Rancher) verir.
  • PDNEJOH - Yarış arabası verir.
  • AQTBCODX- Romero verir.
  • UBHYZHQ - Çöp kamyonu verir.
  • KRIJEBR- Limuzin (Stretch) verir.
  • KGGGDKP- Gemi verir.
  • OHDUDE- Helikopter verir.
  • EEGCYXT - Dozer verir.
  • URKQSRK- Planör verir.
  • AGBDLCID - Canavar kamyon verir.
  • GUSNHDE - Spor ve hızlı arabalar gelir.

GTA SAN ANDREAS SİLAH HİLELERİ

  • LXGIWYL- Silah paketi 1
  • KJKSZPJ- Silah paketi 2
  • UZUMYMW- Silah paketi 3
  • AIYPWZQP - Paraşüt verir.
  • WANRLTW - Sınırsız cephane.
  • NCSGDAG- Tüm silah seviyenizi hitman yapar.
  • OUIQDMW - Hem araç kullanır hem de nişan alırsınız.

GTA SAN ANDREAS HİLELERİ NASIL YAPILIR?

GTA San Andreas evreninde hile yazmak oldukça kolay. Bunun için oyundaki herhangi bir telefondan kodlama yapmanız ya da başka bir yol denemeniz gerekmiyor. Oyunun herhangi bir noktasında, istediğiniz hileyi klavyenizden tuşlayarak aktif hale getirebilirsiniz.

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