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  4. 2020'nin son sürprizi: AirPods Pro 2'nin tasarımı değiştiren donanımı göründü

2020'nin son sürprizi: AirPods Pro 2'nin tasarımı değiştiren donanımı göründü

31.12.2020 16:47 | Son Güncelleme:
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2020'nin son sürprizi: AirPods Pro 2'nin tasarımı değiştiren donanımı göründü

Yapılan son bir sızıntı, AirPods Pro 2'de kullanılacağı söylenen bir donanımı ortaya çıkardı. Buna göre, AirPods Pro 2 değişen tasarımı ile bize bazı sürprizler sunabilir.

Apple AirPods serisine son olarak AirPods Max'i ekledi. Fakat AirPods Max, diğer AirPods kulaklık modelleri gibi kulak içi bir forma sahip değil. Apple takipçilerinin firmadan beklentisi ise AirPods 3 ve AirPods Pro 2. AirPods 3 için çalışmalar ne durumda bilinmez ancak Apple'ın AirPods Pro 2 için kollarını sıvamış olması muhtemel. Bunun dayanağı ise AirPods Pro 2'ye ait olduğu düşünülen bir donanım sızıntısı.

AİRPODS PRO 2 İÇİN İKİ FARKLI DONANIM

Twitter üzerinden yapılan sızıntıda üzerinde Apple logosu bulunan iki farklı donanım bulunuyor. Bu donanımların en dikkat çeken noktası ise birbirinden farklı olmaları. Zira iki donanımdan biri daha uzun. Bu da akıllara Bloomberg'in yayınladığı raporu akıllara getiriyor. O rapor, Apple'ın yeni AirPods Pro 2 modelinde alt taraftaki kulaklık saplarını kaldırabileceğini gösteriyor. Sapın olmaması, donanımın da uzunluğunu etkilemiş gibi görünüyor.

AirPods Pro 2

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AİRPODS PRO 2'NİN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

AirPods Pro 2'nin AirPods Max'te de yer alan H1 çip ile gelmesi sürpriz olmaz. Zira bu işlemcinin işlem kapasitesi oldukça yüksek ve yeni nesil modellerde de Apple bu çipe yer verebilir. AirPods Pro 2 fiyatında ise bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.

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