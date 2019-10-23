HABER

2020 yılı bütçe görüşmeleri başlıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2019 14:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin sunumunu yapacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2020 yılı bütçesinin sunumunu gerçekleştirecek.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile AK Parti hükümetlerinin 18, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ise 2'nci bütçe kanun teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Ekim'de TBMM'ye sunulmuştu.

Bu kapsamda bütçe görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda saat 14.30'da yapacağı sunumla başlanacak.

Bütçe sunumunun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına yaklaşık 2 hafta ara verilecek.

Komisyonda, 6 Kasım'da bütçenin geneli üzerindeki görüşmelere başlanacak, takvime göre 29 Kasım'da bütçe görüşmelerinin komisyon aşaması tamamlanacak.

Komisyonda, Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve 16 bakanlığın bütçesinin yanı sıra 40 genel bütçeli kamu idaresi, 127 üniversite, 47 özel bütçeli kamu idaresi, 10 düzenleyici ve denetleyici kamu idaresi olmak üzere toplam 224 kamu idaresinin bütçesi görüşülecek.

Bununla birlikte Sayıştay tarafından hazırlanan Genel Uygunluk Bildirimi, Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu, Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ve Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu olmak üzere 5 genel denetim raporu ele alınacak.

2020 yılı bütçe giderlerinin bir önceki yıla göre yüzde 14'lük artışla 960 milyar liradan 1 trilyon 95 milyar liraya, bütçe gelirlerinin ise 880 milyar liradan 956,6 milyar liraya yükselmesi öngörülüyor. 3 yıllık dönemde de bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3'ün altında olması hedefleniyor.

PARTNER Gizemini kimse çözemedi! ABD onu yerin yüzlerce metre altında saklıyor Gizemini kimse çözemedi! ABD onu yerin yüzlerce metre altında saklıyor
AK Parti'li Ünal: Türkiye sınır güvenliğini sağlamıştırAK Parti'li Ünal: Türkiye sınır güvenliğini sağlamıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlarCumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar
Anahtar Kelimeler:
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar

Bakan Çavuşoğlu: Suriye mutabakatı tarihe geçti

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Esed' açıklaması

Son dakika! Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

İYİ Parti'den dikkat çeken 'anket' açıklaması

İYİ Parti'den dikkat çeken 'anket' açıklaması

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İncirlik' çağrısı!

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İncirlik' çağrısı!

MHP Üzümlü İlçe Başkanı hayatını kaybetti

MHP'li ilçe başkanı hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.