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2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.11.2019 11:23 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı bütçesinin görüşmelerine başlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda, Adalet Bakanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu bütçeleri ele alınıyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.

Öte yandan komisyon toplantısı öncesinde CHP milletvekilleri, hukuk alanında yaşanan gelişmelere tepkilerini göstermek için hazırladıkları dövizleri, HDP milletvekilleri ise partilerinin tutuklu eski milletvekilleri ve belediye başkanlarının resimlerinin yer aldığı dövizleri sıralarının üzerine bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
abdülhamit gül Adalet Bakanlığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

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