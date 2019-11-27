2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye'de ekonomik sorunların çözüme kavuşturulması için ilgili taraf ve aktörlerce bir uzlaşma masasının oluşturulmasının bu alandaki istikrara önemli katkı vereceğini bildirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesinin görüşmeleri sürüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, etkin olmayan, maliyetinin çok üstünde kamu yatırımlarıyla bütçedeki borç yükünün arttığını, içinde üretim ve katma değer olmayan üretim anlayışının da ağır borçlanmaya neden olduğunu öne sürdü.

Hükümetin karınca gibi değil, ağustos böceği gibi ülkeyi yönetmesinin, Türkiye'yi dışardan operasyonlara açık hale getirdiğini savunan Emecan, bugün itibarıyla vatandaşların açlık sınırının altında yaşadığını, emeklilerin tekrar iş hayatına dönmek zorunda kaldıklarını iddia etti.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, genç işsizliğinin rekor kırdığını ve bunların önemli kısmını iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının oluşturduğunu ileri sürdü. Söz konusu mezunların hak ettikleri kadrolara yerleşmek istediklerini vurgulayan Örs, KPSS sonrası mülakatların şeffaf olması ve bu alandaki mezun sayısının kontrol altına alınması gerektiğini kaydetti.