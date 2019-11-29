2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların bütçelerinin görüşmeleri sürüyor. Bütçeler üzerinde söz alan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin eleştirilerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin topyekün yetkiyi bir kişiye bağladığını öne süren Şener, bunun "sağlıklı bir yapı olmadığını" söyledi. Tek kişiye bağlı devlet erkinin yürütülmesinde her zaman problemler olacağını belirten Şener, "Artık yürütme denetlenemez hale gelmiştir. Bu Meclisin hükümeti denetleme yetkisi yok. Bu kadar yetkiyi akıllıya verirseniz delirtirsiniz. Bu kadar yetki evliyaya bile verilmez." ifadelerini kullandı. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin 17 aydır Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetildiğini anımsatarak, yeni yönetimin ülkeye sağladığı faydaların her geçen gün anlaşıldığını dile getirdi. Sisteme yönelik eleştirilerin parlamenter sistem bakış açısından yapıldığını belirten Kalaycı, Cumhurbaşkanının partili olmasının, icraatlarında ve hizmetlerinde toplumun tüm kesimlerine eşit davranmasına engel olmadığına işaret etti.

Eski sistemde Cumhurbaşkanın da parti üyeliğinin kağıt üzerinde sona erdiğini anımsatan Kalaycı, Meclisin etsizleştirildiği iddialarının doğru olmadığını, TBMM'nin daha da güçlendirildiğini söyledi. Cumhurbaşkanının, kararname yetkisinin sınırsız ve yasama yetkisini ihlal eden bir yetki olmadığını ifade eden Kalaycı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte adalet ve hukuk alanında yargı reformu strateji belgesi hazırlanmasının ve uygulama geçiriliyor olmasının memnuniyet verici olduğunu anlattı. Kamuda kaynak israfının önlenerek, tasarruf bilinci oluşması yönünde çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden Kalaycı, liyakatı öne alacak bir personel rejiminin uygulanması gerektiğini dile getirdi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üzerinden geçen sürede Cumhurbaşkanı kararnamelerindeki sınırın açık ve net olmadığının görüldüğünü savundu. "Samimi duygum şudur: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tıkandı ve tıkanmaya da mahkum." diyen Yılmaz, "Bu sistemin özü, esası, geçmişte parlamenter sistemde yaşanan sıkıntılardan dolayı hızlı karar alınamamasıydı. Şimdi gerçekten hızlı karar alınıyor ama yanlış kararlar alınıyor." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, "Biz herhangi bir değişiklik yapmasak da bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendi kendini sonlandıracak. Ancak bu sonlanmanın maliyeti erken olmazsa çok yüksek olacak." dedi. - Tartışma HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, günlerdir komisyonda çalıştıklarını ancak hiçbir taleplerinin bütçeye yansımadığını söyledi. Paylan, bu bütçede emeklilikte yaşa takılanların, kredi borcu olan öğrencilerin, atama bekleyen öğretmenlerin taleplerinin olmadığını belirtti. Paylan'ın konuşması sırasında, görevden alınan belediye başkanları ile ilgili HDP ile AK Parti ve MHP'li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, belediye başkanlarıyla ilgili yargı kararının bulunmadığını söyledi ve tartışma HDP ile AK Parti arasında "FETÖ ile iltisak" üzerinden devam etti. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, "15 Temmuz'dan sonra bir arkadaşımız 'FETÖ terör örgütü değil' derse, atsınlar içeri? Siz de PKK'ya 'terör örgütü' deyin." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da tartışma sırasında Katırcıoğlu'na "PKK'nın terör örgütü olduğunu söyle, ondan sonra devam edelim." dedi.