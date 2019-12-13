2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Türk Patent ve Marka Kurumu, başkan ve yöneticilerin babasının çiftliği gibi yönetiliyor. 17 yıllık AKP iktidarında ülkede yeni bir marka yaratılamamıştır." dedi. TBMM Genel Kurulunda görüşülen Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçeleri üzerinde CHP milletvekilleri görüşlerini açıkladı. CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, 2020'de ekonomik krizin daha fazla hissedileceğini iddia etti. Emecan, 2019 yılı için 80,6 milyar lira olarak öngörülen bütçe açığının 10 ayda 100,7 milyar liraya ulaştığını ifade ederek "Yeni ekonomi programıyla bu açığın yıl sonunda 125 milyar lira olacağı revize edilmiştir. Merkez Bankasından yedek akçe ve karların aktarılmasıyla azalan bu açık aslında çok daha fazladır. Bu gerçek, 2020 bütçesinde hedeflenen 138,9 milyar liralık açık hedefinin de tutturulamayacağını bugünden ortaya koyuyor." şeklinde konuştu. Emecan, 2002 yılında 130 milyar dolar olan toplam borç stokunun 2019 yılının ilk yarısı sonunda 447 milyar dolara çıktığını, zamanında ödenmediği için takibe alınan kredilerin kasım ayı itibarıyla 141 milyar liraya ulaştığını söyledi.

- "Üretim ve istihdama yatırım yapılmadı" CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Karadeniz'in nüfusunun sürekli göç vermesi nedeniyle azaldığını, iş bulamayan gençlerin başka kentlere gitmek zorunda kaldığını belirtti. AK Parti'nin 17 yıllık iktidarında üretime ve istihdama yönelik hiçbir yatırım yapmadığını ileri süren Kaya, "Trabzon’da olanları da ya sattınız ya kapattınız ya da başka yerlere taşıdınız. Çömlekçi kentsel dönüşüm projesi dediniz 10 yıl oldu, bir adım yol alamadınız. Güney çevre yolu dediniz, demiryolu dediniz, dediniz, dediniz. Sadece dediniz, vadettiniz ama yapmadınız. Hayal projelerle, boş sözlerle Türkiye'yi ve Trabzonumuzu mağdur ettiniz, oyaladınız, aldattınız." ifadelerini kullandı. Her şeye zam yapıldığını, fiyatların 2 kat arttığını savunan Kaya, elindeki 200 liralık banknotu göstererek "2009 yılında tedavüle çıktığında bu 200 lira ile 90,6 avro alabiliyorduk, şimdi 30,9 avro alabiliyoruz. Yani, 200 lirada 59,7 avro zarar etmişiz. Diyebilirsiniz ki orası Avrupa, orayı değil de başka bir yeri örnek göster. Sınır komşumuz Gürcistan. Yine 2009 yılında bu 200 lira ile 222 Gürcistan larisi alınabiliyordu, bugün 97,5 lari alınabiliyor, 200 lirada 124,5 lari zarar etmişiz. Paramızı resmen pula çevirmişsiniz." dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, seçim bölgesindeki sorunlara değinerek çiftçinin elektrik ve kredi borcunu ödeyemez hale geldiğini söyledi. CHP Karaman Milletvekili İsmet Atakan Ünver, Meclisin milletin derdine çözüm bulamadığını, işsizlere, zam isteyen memura, esnafa, çiftçiye kaynak ayrılmadığını iddia etti. - "Türk Patentte 2 milyonluk görev zararı var" CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Sayıştay'ın Türk Patent ve Marka Kurumu ile ilgili raporuna değinerek, "Raporda kurumun 857 bin lira temsil ve tanıtma gideri, dövizin olumsuz değerlendirilmesinden dolayı 14 milyonluk kur farkı zararı ve 2 milyon 25 bin liralık görev zararının yer aldığını görüyoruz." diye konuştu. Kılıç, konuyla ilgili "Bu kadar yüksek temsil gideri harcayan ve üstelik bu 2 milyonluk görev zararının oluşmasına yol açan kurum yöneticileri hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmış mıdır ya da yapılacak mıdır?" diye soru önergesi verdiklerini ancak henüz cevap alamadıklarını belirtti. CHP Grubu olarak verdikleri 16 bin 510 soru önergesinden 14 bin 523'üne süresi içinde cevap alamadıklarını belirten Kılıç, şöyle konuştu: