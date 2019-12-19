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2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2019 17:42 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu: - "Oluşturulacak yeni modelin ilk adımı erken seçim olmak zorunda çünkü siz çok yoruldunuz, çünkü sizin getirdiğiniz sistemi taşımanız mümkün değil" - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: - "Siyasi istikrarın olduğu bir ülkede bu tür erken seçim tartışmalarını doğru bulmuyorum. Hem 'Böyle bir bizim önerimiz, talebimiz yok.' diyor CHP ama bir taraftan da tekerleme halinde sürekli bu seçim söylemlerini bu şekilde ifade etmişler"

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AK Parti'ye yönelik, "Oluşturulacak yeni modelin ilk adımı erken seçim olmak zorunda çünkü siz çok yoruldunuz, çünkü sizin getirdiğiniz sistemi taşımanız mümkün değil." dedi.

TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde söz alan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Türkiye'de vergi adaletsizliği yaşandığını, birçok üründen özel tüketim vergisi alınırken yat ve pırlantadan vergi alınmadığını söyledi.

2020 yılı bütçesinde işçi, memur, emekli, esnaf ve çiftçinin bulunmadığını öne süren Yokuş, öte yandan yatırımların da bu bütçede yer almadığını savundu.

İşsizlik oranında artış yaşandığını belirten Yokuş, "Bir milyondan fazla kayıt dışı çalışan Suriyeliyi, Afganlıyı bu ülkede çalıştırmaktan vazgeçseniz, ülkelerine gönderseniz kıyamet mi kopar? Ama nerede. Bu ülkede 1 milyon 200 bin yabancı istihdamı yaparak, benim 1 milyon 200 bin vatandaşımı işsiz gezdirenlere bu ülkenin ekmeği zehir zıkkım olsun." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Türkiye'nin bir krizin içinde olduğunu savunarak, bu durumdan çevreci, kapsayıcı ve kalkınma anlayışına dayanan yeni bir modele geçilmesiyle çıkılabileceğini söyledi. Erdoğdu, "Oluşturulacak yeni modelin ilk adımı erken seçim olmak zorunda çünkü siz çok yoruldunuz, çünkü sizin getirdiğiniz sistemi taşımanız mümkün değil." görüşünü paylaştı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'li Erdoğdu'nun ifadeleri üzerine söz alarak, "Hep bu sistem eleştirisi yapılıyor, güçler ayrılığı da var. Yönetimde istikrar, temsilde adalet ilkesi de gerçekleşmiş durumda. Siyasi istikrarın olduğu bir ülkede bu tür erken seçim tartışmalarını ben doğru bulmuyorum. Hem 'Böyle bir bizim önerimiz, talebimiz yok.' diyor CHP ama bir taraftan da tekerleme halinde sürekli bu seçim söylemlerini bu şekilde ifade etmişler." diye konuştu.

AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, bugün annelerin ve babaların evlatlarını tedavi ettirebilmek için hastane koridorlarında çaresizce beklediği veya evlatlarının anne babalarının cenazesini alabilmek için mücadele ettiği bir Türkiye'den değil, evde sağlık sisteminin verildiği büyük Türkiye'den bahsedildiğini dile getirdi.

Türkiye'de yaşlıların ölümü beklediği değil, huzur içinde yaşadığı huzurevlerinin bulunduğunu ifade eden Balık, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bugün eğer Diyarbakır anneleri, Diyarbakır aileleri evlatlarını PKK terör örgütünden korkmadan isteyebiliyorlarsa, PKK'ya rağmen yüksek sesle yüz sekiz günden beri mücadele edebiliyorlarsa ve Tunceli'de, Munzur'da, eşsiz sularında jet ski gösterileri yapılabiliyorsa, Hakkari'nin dağlarında artık çatışma sesleri değil, çocuk sesleri duyulabiliyorsa bu, Doğu ve Güneydoğu'da insanların AK Parti hükümetine duydukları güvendir. AK Parti'nin yaptığı hizmetler yüzündendir." şeklinde konuştu.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise Balık'ın başka bir Türkiye'den bahsettiğini, bazı hastaların Artvin'deki sağlık hizmetlerinin yetersizliği dolayısıyla farklı illere tedaviye götürülürken hayatlarını kaybettiğini savundu.

Genel Kurulda 2020 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin 16 maddesi kabul edildi.

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2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu

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