2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AK Parti'ye yönelik, "Oluşturulacak yeni modelin ilk adımı erken seçim olmak zorunda çünkü siz çok yoruldunuz, çünkü sizin getirdiğiniz sistemi taşımanız mümkün değil." dedi.

TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde söz alan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Türkiye'de vergi adaletsizliği yaşandığını, birçok üründen özel tüketim vergisi alınırken yat ve pırlantadan vergi alınmadığını söyledi.

2020 yılı bütçesinde işçi, memur, emekli, esnaf ve çiftçinin bulunmadığını öne süren Yokuş, öte yandan yatırımların da bu bütçede yer almadığını savundu.

İşsizlik oranında artış yaşandığını belirten Yokuş, "Bir milyondan fazla kayıt dışı çalışan Suriyeliyi, Afganlıyı bu ülkede çalıştırmaktan vazgeçseniz, ülkelerine gönderseniz kıyamet mi kopar? Ama nerede. Bu ülkede 1 milyon 200 bin yabancı istihdamı yaparak, benim 1 milyon 200 bin vatandaşımı işsiz gezdirenlere bu ülkenin ekmeği zehir zıkkım olsun." ifadelerini kullandı.