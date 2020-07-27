2020 YKS baraj puanını geçemeyen özel üniversiteye gidebilir mi? Özel üniversite fiyatları nasıl?

ÖSYM'nin üniversite sınav sonuçlarını açıklamasının ardından düşük puan alan öğrenciler kaç puanla hangi okullara gidebileceklerini araştırmaya başladı. Özellikle YKS 2020 barajını geçemeyenler, YKS barajını geçemeyen öğrenciler ne yapacak sorusunun cevabını arıyor. Açıköğretim Fakültesi'ne de yerleşmek istemeyen öğrenciler gözlerini özel üniversitelere çevirdi. 2020 YKS baraj puanını geçemeyen özel üniversiteye gidebilir mi sorusunun cevabını arayan öğrenciler, özel üniversitelerin bölümlere göre taban puanlarını ve şartlarını araştırıyor.

YKS 2020 barajı geçemeyenler ne yapacak?

YKS 2020 yılının Açıköğretim Fakültesi önlisans barajı olarak 150 puan olduğunu açıklamış, Açıköğretim Fakültesi lisans programı içinse taban puanı 180 olarak belirlemişti. Peki YKS 2020 barajı geçemeyenler ne yapacak? 2020 yılı özel üniversite taban puanları ise YKS tercih kılavuzunun açıklanmasının ardından öğrenilecek.

Özel Üniversite fiyatları nasıl? 2020 Özel üniversite fiyatları!

Üniversite sınavlarından yeterli puanı alamayan öğrenciler gözlerini özel üniversitelere çevirdi. Özel üniversitelerin taleplerini maddi olarak karşılayacaklarını merak eden öğrenciler, 2020 Özel üniversite fiyatlarını aylık ve yıllık ödeme planlarını merak etmeye başladı. ÖSYM'nin önbilgilendirme için yayımladığı "2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda, vakıf üniversitelerinin 2020-2021 eğitim yılı program ücretleri de yer aldı. Öğrenim ücretleri, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 artarken; tıpta ortalama yıllık ücret 80 bin, hukukta 55 bin, mühendislik ile mimarlıktaysa 50 bin TL'ye yükseldi.



