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2020-YKS ek yerleştirme başladı! YKS ek tercih ne zaman ve nasıl yapılır, ücreti ne kadar? ÖSYM giriş ekranı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 17.09.2020 08:36 | Son Güncelleme

Binlerce öğrencinin beklediği 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklamasıyla bugün yayınlanıyor. YKS tercih süresi aralığının 17 - 23 Eylül arası olarak açıklayan Aygün'ün duyurusunun ardından öğrenciler, YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı, YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar araştırıyor. İşte YKS 2020 ek tercihleri hakkında son dakika detayları!

2020-YKS ek yerleştirme başladı! YKS ek tercih ne zaman ve nasıl yapılır, ücreti ne kadar? ÖSYM giriş ekranı!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün Twitter hesabı üzerinden duyurduğu YKS ek tercihleri açıklamasının ardından öğrenciler 20 YKS ek tercih kılavuzunun ÖSYMarafından erişime açılmasını bekliyor. 2020 YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak araştıran öğrencilere Prof. Dr. Aygün tarih aralığı verdi.

2020 YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün'ün yaptığı duyuruda YKS ek yerleştirme tercihlerinin 17 Eylül'de başlayacağı ve 23 Eylül'de sona ereceği bildirildi.YKS ek tercih ücreti ne kadar araştıran üniversite adayları, YKS ek tercih ne zaman nasıl yapılır sorularına cevap arıyor. İlk tercihlerde üniversiteye yerleşemeyen üniversite adayları, ÖSYM'nin paylaşacağı YKS ek yerleştirme kılavuzu ile birlikte 2020 -2021 yılında üniversiteye yerleşmeyi umut ediyor. Bugün itibari ile başlayacak olan araştıran öğrencilere danışmanlar, tercih işlemlerini son güne bırakmamalarını öneriyor. İlk tercihlerden geriye kalan boş kontenjanlara yerleşecek olan üniversite adayları bir an önce ÖSYM'nin YKS ek tercih kılavuzunun erişime açmasını sabırsızlıkla bekliyor. Peki YKS ek tercihi nasıl yapılır, YKS ek tercih ücreti ne kadar ve nereye yatırılacak?

YKS EK TERCİH KILAVUZU

YKS EK TERCİH EKRANI

2020 YKS EK TERCİH TARİHLERİ!

2020 YKS ek tercihlerinin tarihleri nedir merak eden üniversite adayları ve velilere, 2020 YKS ek tercih tarhlerinin bugün itibari ile başladığını ve 23 Eylül 2020 Çarşamba günü 2020 YKS ektercihlerinin son günü olduğunu belirtelim. ÖSYM, YKS ek tercih sayfası ve diğer detayları paylaştığı anda haberimizin içerisine ekleyeceğiz.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

2020 YKS ek tercih ücreti ne kadar araştıran öğrencilere, ücretin ÖSYM kılavuzunu yayımladıktan sonra belli olacağını paylaşalım. YKS ek tercih ücretinin nereye yatırılacağını ve tercihlerin nasıl yapılacağına dair tüm detaylar da kılavuzda yer alacaktır. ÖSYM son dakika YKS ek tercih kılavuzunu yayımladığında haberimizde olacaktır.

ÖSYM YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU DUYURUSU

ÖSYM Başkanı Prof. Dr Halis Aygün YKS ek tercihlerini duyurusunu şu sözleri ile yapmıştı;

"Değerli YKS adaylarımız,

2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacağız.

Tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. #2020YKS "

yks halis aygün


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