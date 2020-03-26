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2020 YKS ertelendi! 2020 YKS ne zaman yapılacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 26.03.2020 13:36 | Son Güncelleme

Ertelenecek mi ertelenmeyecek mi derken sonunda YÖK Başkanı Yekta Saraç YKS adaylarının merak ettiği sorunun cevabını verdi. YKS yani Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ertelendi. Peki 2020 YKS ne zaman? İşte YKS’nin yeni tarihi...

2020 YKS ertelendi! 2020 YKS ne zaman yapılacak?

ÖSYM’nin düzenlediği pek çok sınava erteleme gelmiş ama YKS ile ilgili bir adım atılmamıştı. Üniversite adayları YKS ertelenecek mi ertelenmeyecek mi merak ediyordu. Beklenen cevap geldi ve YÖK başkanı Yekta Saraç YKS’nin ertelendiğini açıkladı. Peki YKS ne zaman? 2020 YKS’nin yeni tarihi nedir?

YKS 2020 NE ZAMAN?

Açıklanan yeni tarihe göre YKS dahilindeki TYT, AYT ve YDT sınavları yaklaşık 1 ay ertelendi. Sınavların yeni tarihleri 25-26 Temmuz oldu.

  • Temel Yeterlilik Testi: 25 Temmuz Cumartesi 10:15
  • Alan Yeterlilik Testi: 26 Temmuz Pazar 10:15
  • Yabancı Dil Testi: 26 Temmuz Pazar 15:45

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ertelenen diğer sınavlar gibi henüz YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM takvimine işlenmiş değil. Koronavirüs ile ilgili gelişmelere göre belirleneceği düşünülüyor.

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ösym yks tyt AYT YDT

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