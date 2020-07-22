HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2020 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Zilhicce orucu ne zaman tutulur?

2020 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Zilhicce orucu ne zaman tutulur?

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 14:04 | Son Güncelleme

2020 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor sorusu Müslüman aleminin araştırmaya başladığı konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı’nı da içine alan Zilhicce ayı kapsamında Zilhicce orucu tutuluyor ve ibadetler yapılıyor. İşte 2020 Zilhicce ayı ile ilgili tüm merak edilenler…

2020 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Zilhicce orucu ne zaman tutulur?

Zilhicce ayı ne zaman 2020 yılı içinde merak edilen konulardan bir tanesi. Hac ayı olarak da bilinen Zilhicce ayı tüm Müslüman alemi için önemli günleri içerisinde barındırıyor. Bu önemli ayda kurban ve hac ibadetlerinin yanı sıra Zilhicce orucu da tutuluyor. İşte Zilhicce ayı ile ilgili tüm detaylar...

Zilhicce ayı nedir?

Zilhicce ayı, Hicri takvime göre senenin 12. ve sonuncu ayı olarak geçiyor. Kurban Bayramı’nın da içinde bulunduğu bu ayın ilk 10 gününde yapılan ibadetlerle ilgili olarak Hz. Muhammed’in güzel sözleri bulunuyor. Zilhicce ayı ne demek sorusunun cevabı da pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Zilhicce ayı, hac ayı anlamına geliyor.

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor 2020?

2020 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor sorusuna, Zilhicce ayı ibadetleri gerçekleştirmek isteyen çok sayıda Müslüman yanıt arıyor. Zilhicce ayı hangi ay 2020 yılı için merak ediliyor. Zilhicce ayı bu sene 22 Temmuz’da başlıyor ve 3 Ağustos’a kadar devam ediyor. Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı’nın ilk gününe denk geliyor.

2020 Zilhicce orucu ne zaman başlıyor?

Zilhicce ayı 2020 orucu ile ilgili de bazı önemli detaylar araştırılıyor. Zilhicce orucu ne zaman tutulur sorusuna yanıt olarak Zilhicce ayının ilk 9 günü oruç tutulması tavsiye ediliyor. Hz. Muhammed’in Zilhicce ayının ilk 9 gününde oruç tutmaya devam ettiği rivayet ediliyor. Zilhicce ayının önemi biraz da bu noktada yoğunlaşıyor. Bu nedenle Zilhicce ayının ilk dokuz günü olan yani Kurban Bayramı’ndan önceki 9 güne karşılık gelen günlerde oruç tutulması müstehap olarak geçiyor.

2020 Zilhicce ayı orucu için oruç tutmak müstehap olarak kabul ediliyor. Bu nedenle isteyenlerin ilk 9 günün tamamında, isteyenlerin de birkaç gün oruç tutabileceği belirtiliyor. Zilhicce ayı ne zaman şeklinde yapılan araştırmaların yanı sıra Zilhicce’nin 9. günü olan Arefe gününün de önemi araştırılıyor. Hz. Muhammed tarafından Arefe günü tutulan oruçların öneminin buyurulduğu biliniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Pınar Gültekin Twitter'da evli erkekler için bakın ne demiş?Pınar Gültekin Twitter'da evli erkekler için bakın ne demiş?
Yeni Suzuki Vitara özellikleri ve fiyatı Yeni Suzuki Vitara özellikleri ve fiyatı

En Çok Okunan Haberler

Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı

Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı

İran'dan açık tehdit: Kesinlikle vuracağız

İran'dan açık tehdit: Kesinlikle vuracağız

Cinayet yorumuna belediyeden bomba yanıt

Cinayet yorumuna belediyeden bomba yanıt

Ünlü oyuncunun karavan hayatı!

Ünlü oyuncunun karavan hayatı!

Sözleri çığ gibi büyüdü! 'Ölmek istemiyorum'

Sözleri çığ gibi büyüdü! 'Ölmek istemiyorum'

Sosyal medya seferber olmuştu! Kaçırıldı sanılan damladan mesaj

Sosyal medya seferber olmuştu! Kaçırıldı sanılan damladan mesaj

İlginizi Çekebilir

Pınar Gültekin kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Gültekin hayatı...

Pınar Gültekin kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Gültekin hayatı...

Cemal Metin Avcı kimdir?

Cemal Metin Avcı kimdir?

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme!

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme!

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

Bakanlık'tan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yanıt

Bakanlık'tan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yanıt

Diğer Haberler
Eylem Hıdırtepe kimdir? Kayıp Eylem Hıdırtepe bulundu mu?

Kayıp Eylem Hıdırtepe bulundu mu?

Hafriyat kamyonu dehşet saçtı! 6 araca ve duvara çarparak durabildi

Korku dolu anlar! Hafriyat kamyonu dehşet saçtı

Pınar Gültekin Twitter'da evli erkekler için bakın ne demiş?

Pınar Gültekin Twitter'da evli erkekler için bakın ne demiş?

Bakan Soylu açıklamıştı! Kayıp Gülistan Doku'nun bulunması için baraj suyunun tahliyesine başlandı

Bakan Soylu açıklamıştı! Baraj, Gülistan için kurutulacak

Dünyanın gözü İstanbul'da olacak! Ayasofya Camisi'ndeki açılış hazırlıklarında sona yaklaşıldı

Dünyanın gözü İstanbul'da olacak! Ayasofya Camisi'ndeki açılış hazırlıklarında sona yaklaşıldı

Düğünde panik anları! Emekli polis düğünde ateş etti, davetli öldü

Düğünde panik anları! Emekli polis ateş etti, davetli öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.