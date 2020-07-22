2020 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Zilhicce orucu ne zaman tutulur?

Zilhicce ayı ne zaman 2020 yılı içinde merak edilen konulardan bir tanesi. Hac ayı olarak da bilinen Zilhicce ayı tüm Müslüman alemi için önemli günleri içerisinde barındırıyor. Bu önemli ayda kurban ve hac ibadetlerinin yanı sıra Zilhicce orucu da tutuluyor. İşte Zilhicce ayı ile ilgili tüm detaylar...

Zilhicce ayı, Hicri takvime göre senenin 12. ve sonuncu ayı olarak geçiyor. Kurban Bayramı’nın da içinde bulunduğu bu ayın ilk 10 gününde yapılan ibadetlerle ilgili olarak Hz. Muhammed’in güzel sözleri bulunuyor. Zilhicce ayı ne demek sorusunun cevabı da pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Zilhicce ayı, hac ayı anlamına geliyor.

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor 2020?

2020 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor sorusuna, Zilhicce ayı ibadetleri gerçekleştirmek isteyen çok sayıda Müslüman yanıt arıyor. Zilhicce ayı hangi ay 2020 yılı için merak ediliyor. Zilhicce ayı bu sene 22 Temmuz’da başlıyor ve 3 Ağustos’a kadar devam ediyor. Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı’nın ilk gününe denk geliyor.

2020 Zilhicce orucu ne zaman başlıyor?

Zilhicce ayı 2020 orucu ile ilgili de bazı önemli detaylar araştırılıyor. Zilhicce orucu ne zaman tutulur sorusuna yanıt olarak Zilhicce ayının ilk 9 günü oruç tutulması tavsiye ediliyor. Hz. Muhammed’in Zilhicce ayının ilk 9 gününde oruç tutmaya devam ettiği rivayet ediliyor. Zilhicce ayının önemi biraz da bu noktada yoğunlaşıyor. Bu nedenle Zilhicce ayının ilk dokuz günü olan yani Kurban Bayramı’ndan önceki 9 güne karşılık gelen günlerde oruç tutulması müstehap olarak geçiyor.